Tumban el recurso contra la cancelación del acto de la ministra de Educación Milagros Tolón en Valladolid

La Junta Electoral de Castilla y León ha tumbado el recurso presentado por el delegado del Gobierno en la Comunidad, Nicanor Sen, contra el acuerdo de la Junta Electoral de Castilla y León de 26 de enero de 2026, resolutorio de la denuncia presentada por el Partido Popular en la que se solicitaba la suspensión del evento ‘Formación Profesional y Empresa: la alianza que impulsa el futuro’.

Un acto convocado por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, que se iba a celebrar desde las 10:00 y hasta las 13:30 horas del 28 de enero en la Feria de Valladolid.

El recurso de la Delegación y la denuncia del PP

Desde la Delegación del Gobierno se apunta que el acto en cuestión no se creó al efecto “coincidiendo con un proceso electoral” sino que “se trata de un acto que forma parte de la actividad ordinaria del Ministerio, como lo prueba el hecho de que su preparación se remonte al mes de agosto de 2025, previsto mucho antes de la convocatoria de elecciones de Castilla y León”.

Añaden que “no corresponde a la Junta Electoral resolver sobre un hecho futuro, toda vez que, hasta que no se haya celebrado el acto, no se puede valorar si el mismo ha sido organizado con finalidad electoral”.

Desde el PP, que fue el partido denunciante, sostienen que “no se trata de una actividad ordinaria y continuada de la administración sino de un acto organizado para la venta de logros del Gobierno”.

Recurso tumbado

Desde la Junta Electoral se acogen al artículo 50.2 de la LOREG que señala que “desde la convocatoria de elecciones y hasta la celebración de las mismas, queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente por los poderes públicos”.

Añade que “tampoco podrá haber alusiones a los logros obtenidos o que se utilicen imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas recurrentes a las elecciones”.

Desde la Junta Electoral se es clara y aseguran que “no habiéndose acreditado ninguna razón” para apreciar que este acto institucional de la ministra de Educación fuese “necesario o imprescindible para la salvaguarda del interés público” o para el “correcto desenvolvimiento del servicio público de la educación” ni la “necesidad de que se celebre precisamente en Valladolid estando convocadas las elecciones a las Cortes de Castilla y León” se ha considerado que la Junta Electoral “actuó correctamente”.

Por tanto, se ha acordado desestimar el recurso presentado por la Delegación del Gobierno en Castilla y León.