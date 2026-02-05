Un 24% de las personas de Castilla y León vive en riesgo de pobreza: cobran 15.598 euros al año y cuesta irse de vacaciones

La población de Castilla y León en riesgo de pobreza o exclusión social, que ha dado a conocer el INE (Instituto Nacional de Estadística) mediante la tasa Arope (At Risk of Poverty or Social Exclusion) se sitúa, en porcentaje, en el 24,1% en 2025.

Aumentó una décima con respecto al año anterior frente al 22,4% de 2023 y al 22,1% de 2022, como se ha podido conocer este jueves, 5 de febrero, en la Encuesta de Condiciones de Vida, publicada por el INE.

En dichos datos, también se puede observar que el 8% de los castellanos y leoneses tuvo “muchas dificultades” para llegar a fin de mes. Esto supone un incremento del medio punto con respecto a 2024, y el mayor porcentaje desde el año 2020. Ahí se alcanzó el 8,4%.

Ingresos anuales

En el estudio, también podemos observar los ingresos medios anuales netos por persona. En nuestra Comunidad se situaron en los 15.598 euros, 658 más que el año precedente y un 4,4% más.

En España, se ubica en los 15.620 euros, 813 más que en 2024 y registrándose un 5,5% de subida. En este sentido, los ingresos más altos se registraron en País Vasco, con 19.923 euros por persona, en Navarra, con 18.349 y en Madrid con 18.169.

Gastos imprevistos

En el informe del Instituto Nacional de Estadística también se puede contemplar como el 28,1% de los hogares de Castilla y León “no tenía en 2025 capacidad para afrontar gastos imprevistos”. Esto supone un 1,1% de aumento con respecto al año anterior.

Sin embargo, en este ámbito, los niveles de nuestra región son mucho mejores que la media nacional que se ubica en el 35,7%, según el estudio consultado por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El 28,7% de las personas de los hogares de Castilla y León no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa durante al menos una semana, por debajo, casi tres puntos, de la media nacional.

Pobreza

Volviendo a la tasa Arope y, de acuerdo con la Estrategia Europa 2030, se incorporan al estudio tres situaciones como el riesgo de pobreza, la carencia material y social severa y la baja intensidad en el empleo.

Castilla y León ha subido un puesto para situarse como la séptima región con porcentaje mayor de población en riesgo de pobreza o exclusión social pero por debajo de la media.

En lo que tiene que ver al porcentaje en riesgo de pobreza, este indicador aumentó en 1,3 puntos en Castilla y León entre 2025 y 2024, al pasar de 18,5 a 19,8 por ciento.

Además, un 6,7% de los castellanos y leones registró el año pasado carencia materia y social severa, dos décimas más que en 2024, y por debajo del conjunto de España (8,1 por ciento). En cambio, aumentó dos puntos y medios el parámetro de la tasa de ciudadanos con baja intensidad en el empleo, al pasar del siete por ciento al 9,5 por ciento en la Comunidad.

Frente al ocho por ciento de los castellanos y leoneses que el año pasado tuvo “muchas dificultades” para llegar a final de mes, se encuentra el 3,9 por ciento de la población de la Comunidad que no tuvo ningún problema para acabarlo. Otro 11,7 por ciento reconoció, según la encuesta del INE, finalizar el mes “con dificultad”.