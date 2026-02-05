María Pardo cesa como directora general de Vivienda de la Junta: este es su sustituto

La directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo, ha cesado en su cargo a petición propia tras ser designada por el presidente del Partido Popular de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como cabeza de lista de los ‘populares’ por Valladolid para las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.

Así lo comunicó el consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, tras la celebración del Consejo de Gobierno.

Hasta la toma de posesión del nuevo Ejecutivo que resulte de los comicios, las competencias del área serán asumidas por el secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ángel Marinero.

María Pardo es profesora de Derecho Administrativo en la Universidad de Valladolid y doctora cum laude, con premio extraordinario de Doctorado. Especialista en derecho urbanístico y gestión pública, ocupa la Dirección General de Vivienda desde el año 2019 y, con anterioridad, desempeñó diversos altos cargos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

A lo largo de su trayectoria académica y profesional, ha impartido docencia en cursos de doctorado y posgrado en universidades españolas y extranjeras, además de participar como conferenciante en numerosos congresos científicos nacionales e internacionales.

Ahora el relevo al frente de las competencias de Vivienda y Urbanismo recae en Ángel Marinero Peral, arquitecto urbanista por la Universidad de Navarra y funcionario del cuerpo superior de arquitectos de la Junta de Castilla y León desde 1990. Marinero cuenta con una dilatada trayectoria en la Administración autonómica, donde ha sido jefe del Servicio de Urbanismo, director general de Urbanismo y Política de Suelo, director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo y, desde abril de 2019, secretario general de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

Especialista en normativa urbanística, regeneración urbana y ordenación del territorio, ha sido uno de los principales redactores de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y de su Reglamento, así como de sus sucesivas revisiones. También ha coordinado las Directrices de Ordenación de Valladolid y su entorno, galardonadas con el Premio Europeo de Urbanismo en 2002, y el programa de actuaciones de urbanización de suelo, que recibió una mención especial en los premios europeos de 2012.

Merinero es autor de numerosas publicaciones de referencia en materia urbanística y ha impartido más de 400 conferencias y ponencias.

Además, ha ocupado diversos cargos institucionales y académicos y ha sido distinguido con la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort y con una Encomienda de Número de la Orden del Mérito Civil.