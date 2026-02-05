Junta y Carnero piden a la UVa que actúe contra el mensaje de su profesor: “Que lleguen hasta las últimas consecuencias"

Junta y Carnero piden a la UVa que actué contra los mensajes del profesor: “Que lleguen hasta las últimas consecuencias”

La polémica generada por los mensajes difundidos en redes sociales por el profesor de la Universidad de Valladolid (UVa) Héctor Felipe Mateo, en los que justificaba el fallecimiento del vallisoletano Sergio Delgado tras recibir un fuerte puñetazo en Burgos, ha escalado hasta la propia Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid.

Hace dos años, cuando una ciudad entera lloraba la muerte de Sergio Delgado por “ser de Valladolid” este profesor soriano de la UVA escribió en redes en ese contexto, “Si ese fue el motivo pues un asesinato muy merecido”.

Algo que tiempo después los alumnos han vuelto a hacer público coincidiendo con la celebración del juicio en Burgos y ya que la Universidad no había tomado ninguna medida en este tiempo.

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este jueves que parece “razonable” que la Universidad de Valladolid llegue hasta “las últimas consecuencias”, tanto en el ámbito disciplinario como laboral, ante unos comentarios que han provocado una fuerte indignación social.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo ha apelado a la “autonomía universitaria” y recordó que el profesor no es empleado público de la Junta, al depender orgánicamente de la institución académica.

No obstante, confirmó que la UVa ya ha abierto una investigación conforme a sus normas y procedimientos internos para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades. Eso sí, el rector ya se ha encargado a decir que esos comentarios en redes no pertenecen al ámbito universitario.

“El principio que debe imperar es la autonomía universitaria”, ha insistido el consejero portavoz, quien añadió que, si la Universidad solicita asesoramiento sobre el procedimiento a seguir, la Junta está dispuesta a colaborar.

En cualquier caso, quiso dejar claro que el Ejecutivo autonómico está “al lado de las víctimas”, en este caso de la persona asesinada y de su familia.

La condena institucional también ha llegado desde el Ayuntamiento de Valladolid. El alcalde, Jesús Julio Carnero, se pronunció a través de un mensaje en redes sociales en el que ha afirmado que “la violencia nunca es tolerable” y advirtió de que “banalizar actos tan terribles como los que nos arrebataron a Sergio es también violencia”.

En este sentido, ha defendido que la universidad es un "espacio de diálogo, de pensamiento, de respeto y de tolerancia" y ha recalcado que "eso haya surgido de un miembro de la comunidad universitaria, al único que le califica es a él y nadie más".

En su mensaje, Carnero subrayó que “la Universidad es un faro de respeto donde no caben esas actitudes” y expresó el apoyo de la ciudad a la familia de la víctima y a su memoria.

Hay que recordar que el profesor Héctor Felipe Mateo ha pedido disculpas por el impacto que pudieron tener sus palabras, aunque la familia de Sergio Delgado ha rechazado esas disculpas y ha anunciado que “se adoptarán y ejercitarán todas las medidas legales que resulten necesarias”.