Confirmado por Meteored: la tregua no llega a Castilla y León y anuncia otro fin de semana para no salir de casa

Castilla y León se prepara para un fin de semana de “extrema complejidad” meteorológica. Tras el paso de siete borrascas desde finales de diciembre, la llegada de Leonardo se ha consolidado como el episodio más crítico de la temporada.

Según ha advertido José Antonio Maldonado, director de Meteorología de Meteored y uno de los expertos más reconocidos del país, la comunidad se enfrenta a un carrusel de precipitaciones que, en las próximas horas, castigará con especial dureza al oeste regional y a los sistemas montañosos.

Maldonado destaca que Leonardo está resultando ser la borrasca “más destructiva” debido a su capacidad para generar lluvias persistentes e inundaciones.

Aunque el impacto inicial ha sido severo en el sur peninsular, el experto de Meteored señala que el foco de riesgo se desplaza ahora hacia el interior.

Durante las próximas 36 horas, el oeste de Castilla y León registrará acumulaciones de agua muy significativas, mientras que en las principales cordilleras de la comunidad las nevadas serán intensas, complicando la situación en los puertos de montaña.

La jornada del viernes no traerá un alivio inmediato. El análisis del experto de Meteored apunta a que, si bien la borrasca Leonardo comenzará a perder fuerza de forma paulatina, seguirá generando una fuerte inestabilidad en la vertiente atlántica de la región.

Se esperan lluvias que podrían derivar en tormentas acompañadas de granizo, especialmente en zonas cercanas al Sistema Central. Además, Maldonado prevé un descenso generalizado de las temperaturas de cara al viernes, lo que provocará heladas débiles en las zonas altas y mantendrá el riesgo de nieve en cotas de montaña.

El alivio será breve, ya que el experto de Meteored anticipa que, tras la desaparición de Leonardo el sábado, una nueva borrasca se aproximará por el oeste con frentes renovados.

Este escenario mantendrá las lluvias generalizadas y las tormentas en todo el territorio castellano y leonés durante la jornada del sábado.

La inestabilidad persistirá hasta el domingo, cuando Maldonado prevé que los frentes atraviesen la península con menor intensidad, aunque con un fenómeno relevante para la comunidad: la nieve podría hacer acto de presencia no solo en las montañas, sino también en diversos puntos de la meseta superior.