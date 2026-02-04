Alcampo abre una nueva convocatoria para apoyar proyectos sociales de alimentación saludable

La Fondation Auchan, vinculada a Alcampo, ha abierto una nueva convocatoria dirigida a entidades sociales

La Fondation Auchan, vinculada a Alcampo, ha abierto una nueva convocatoria dirigida a entidades sociales que desarrollen proyectos con impacto real en los territorios donde la compañía está presente.

La iniciativa busca impulsar acciones que favorezcan el acceso a una alimentación saludable y accesible para todas las personas, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, entendiendo la alimentación como un elemento clave de cohesión y vínculo social.

Desde su llegada a España en 2012, la Fondation Auchan ha respaldado un total de 121 iniciativas sociales vinculadas al entorno de los centros de trabajo de Alcampo.

Estos proyectos han beneficiado a más de 120.000 personas y han contado con una inversión superior a los 1,77 millones de euros, consolidando el compromiso de la fundación con el desarrollo social y comunitario.

El plazo para la presentación de candidaturas permanecerá abierto desde hoy y hasta el próximo 31 de marzo, fecha límite para la entrega del dossier de candidatura. Las solicitudes deberán formalizarse exclusivamente a través de la plataforma habilitada para esta convocatoria.

Una vez cerrado el periodo de inscripción, los proyectos serán analizados por el equipo de la Fondation Auchan, con el apoyo de la Fundación Lealtad, y evaluados conforme a los criterios establecidos en las bases.

El proceso de selección se desarrollará en varias fases, que incluyen una revisión técnica inicial, una etapa de preselección y una evaluación final por parte del comité correspondiente. La convocatoria concluirá con la resolución definitiva y la asignación de las ayudas económicas.

En esta edición, la Fondation Auchan tiene previsto apoyar hasta cinco iniciativas sociales, con una dotación máxima de 34.000 euros por proyecto.

A través de este programa de apoyo, la fundación contribuye de forma directa al cumplimiento de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los que destacan el Fin de la Pobreza (ODS 1), Hambre Cero (ODS 2), Salud y Bienestar (ODS 3) y Educación de Calidad (ODS 4).