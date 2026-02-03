Si te toca trabajar el día de las elecciones de Castilla y León tienes por ley estas horas retribuidas para votar

El 15 de marzo toca votar y los ciudadanos tienen que tener claros algunos asuntos. La Junta de Castilla y León ha establecido los permisos laborales que permitirán a los ciudadanos ejercer su derecho al voto en las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, garantizando facilidades tanto para trabajadores del sector privado como para empleados públicos.

Según recoge la orden de la Consejería de Comercio, Industria y Empleo, publicada este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), los trabajadores de empresas privadas dispondrán de hasta cuatro horas retribuidas para acudir a votar durante la jornada electoral.

Este permiso se reducirá de forma proporcional en el caso de quienes tengan jornada laboral reducida.

La normativa también regula los permisos necesarios para la solicitud y envío del voto por correo, así como los permisos retribuidos y reducciones de jornada para las personas que sean designadas presidentes, vocales, interventores o apoderados de las mesas electorales.

En el caso de los empleados públicos de la Junta de Castilla y León, la Consejería de la Presidencia ha publicado una orden específica que garantiza igualmente el derecho al voto. Los trabajadores públicos tendrán derecho a un permiso retribuido de hasta cuatro horas para ejercerlo, o proporcional si su jornada es parcial.

Además, aquellos empleados públicos que sean designados presidentes, vocales o interventores de una mesa electoral contarán con un permiso retribuido de jornada completa el día de la votación, siempre que no coincida con su descanso semanal, y con una reducción de cinco horas en su jornada laboral del día siguiente.

Entre las medidas más destacadas, los presidentes y vocales de las mesas electorales percibirán una dieta de 76,41 euros por la jornada.

Los apoderados acreditados también dispondrán de permiso retribuido durante toda la jornada electoral.

Comisión de debates

Junto a estas medidas, la Junta ha actualizado la regulación de la Comisión de Debates Electorales de Castilla y León, el órgano encargado de organizar los debates entre los candidatos a la Presidencia de la Comunidad. La modificación, también publicada en el Bocyl, busca adaptar la comisión a la evolución del panorama mediático y dotarla de mayor agilidad.

Entre las principales novedades destaca la incorporación de televisiones locales y medios digitales, reforzando, según la Junta, “el carácter plural y profesional de la comisión”.

Esta estará presidida por un periodista de reconocido prestigio e integrada por representantes del Colegio Profesional de Periodistas, prensa escrita, radio, televisión autonómica y nacional con programación regional, agencias de noticias, televisiones locales y medios digitales de ámbito autonómico o provincial.

Con estas medidas, la Junta de Castilla y León pretende facilitar la participación ciudadana en los comicios del 15 de marzo y garantizar que ningún trabajador vea limitado su derecho al voto por motivos laborales.