Ya es oficial: convocan 130 plazas del Primavera Joven para que menores de 9 a 15 años practiquen la multiaventura

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha publicado en el Bocyl la convocatoria para el programa Primavera Joven 2026.

Se trata de una iniciativa que se articula mediante el Instituto de la Juventud de la Comunidad. Se van a convocar un total de 130 plazas para que los niños y jóvenes de entre 9 y 15 años hagan actividades centradas en la multiaventura en los meses de marzo y abril.

Los objetivos del programa son promover un ocio saludable, facilitar la desconexión digital y mejorar las relaciones sociales, preferiblemente en entornos naturales.

Así, los participantes practicarán paintball, escalada, rutas de senderismo, tiro con arco, rutas en bicicleta de montaña, visitas culturales, talleres o juegos, y podrán alojarse en régimen de pensión completa —en el caso de las actividades de Ávila y Zamora, contarán, además, con transporte de ida y vuelta—.

El programa se llevará a cabo en instalaciones de la Junta de Castilla y León, como el albergue juvenil de Navarredonda de Gredos (Ávila), el complejo juvenil ‘Castilla’ (Palencia), con visita al Centro de Prevención en Actividades de Tiempo Libre ‘La Roca’ y el parque multiaventuras, y el recién reformado y reabierto albergue juvenil ‘San Martín de Castañeda’ (Zamora).

Las actividades se celebrarán entre el 28 de marzo y el 1 de abril en los casos de Multiaventura Ávila y Zamora, mientras que, en las instalaciones palentinas, se convocan en dos periodos: del 20 al 22 de marzo y del 10 al 12 de abril.

El plazo para presentar la solicitud se abre mañana, 4 de febrero, y permanecerá abierto hasta el día 19 de este mismo mes.

Las inscripciones podrán realizarse individualmente o en grupos de hasta cuatro personas: de manera presencial en las oficinas de asistencia en materia de registros o telemáticamente a través de la aplicación CAIJ, disponible en la sede electrónica de la Administración de Castilla y León y en el portal de Juventud. El próximo 5 de marzo se celebrará el sorteo para la adjudicación de las plazas.

Además de la información disponible en la web de la Junta, para ampliarla los interesados pueden enviar un correo electrónico a la dirección activajoven@jcyl.es o llamar a los teléfonos 983 317 259 o 983 317 237.

Como sucede en todo este tipo de convocatorias, los titulares del Carné Joven Europeo tienen una bonificación del 15 %, que sube al 50 % para las familias numerosas de categoría general y un 100 % para las de categoría especial, mismo porcentaje para las víctimas del terrorismo o hijos de personas que tengan reconocida la condición de violencia de género.