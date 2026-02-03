González Corral defiende que "cuando vienen mal dadas" el único partido que apoya al campo "es el PP"

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, defendió hoy que “cuando vienen mal dadas” el único partido que apoya al campo “es el PP”, durante una rueda de prensa en la que hizo balance de la actividad agraria de su cartera en la última legislatura y aprovechó para acusar de “pasividad” al ministro del ramo, Luis Planas, y pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que contribuya a contener de forma provisional el acuerdo de Mercosur.

En declaraciones recogidas por Ical en la sede del PP de Salamanca, la consejera recordó las ayudas invertidas por la Junta en el sector primario, comenzando por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, con más de 18 millones en Castilla y León, “cuando Sánchez puso para toda España solo 15 millones de euros”.

En este sentido, aludió a los 4,6 millones en ayudas para la gratuidad de las vacunas para la lengua azul, los 6,5 millones de euros para paliar los efectos de la gripe aviar y al comité de expertos convocado para analizar la peste porcina.

“Mañueco y el PP han estado al lado de los profesionales del campo también durante los periodos de sequía, con préstamos por más de 400 millones de euros y más de 15 millones de euros anuales para que puedan acceder a los préstamos agrarios de forma bonificada”, recordó.

Una medida, esta última, cuya ampliación estaba prevista en los presupuestos que no salieron adelante, unas cuentas “de récord” en esta Consejería, con casi 1.600 millones, un crecimiento del ocho por ciento, y medidas como el plan del ovino o de la ganadería extensiva.

“Lo aprobaremos y las medidas se pondrán en marcha en los próximos meses. Hay que recordar que otros les dejaron tirados, les dieron la espalda, pero el PP puso a su disposición su capacidad de gestión para dar estabilidad y que haya futuro en nuestro campo”, reflexionó la consejera, quien también hizo alusión al plan de la industria agroalimentaria, con 34 de las 39 medidas planteadas ya en marcha, y el de cooperativismo, con 15 de las 17 medidas en funcionamiento.

“Pero todo esto no es posible sin un elemento esencial: la financiación, que sirve para nutrir todas estas medidas y que es necesario revisar en profundidad, teniendo en cuenta a todos y no solo obedeciendo a los chantajes de los independentistas para mantenerse en el Gobierno. En la financiación, los números hablan por sí solos. Somos el 20 por ciento del territorio y nos ofrecen el 1,25 por ciento de esa financiación excepcional. Nos están engañando”, sentenció.

Tras criticar al Gobierno por no avanzar las infraestructuras de regadíos, la consejera defendió una PAC “sólida” que se acerque a la declaración institucional firmada por la Consejería junto a todo el sector de Castilla y León, incluidas OPAs u organizaciones empresariales. “Por eso, exigimos que la PAC sea independiente y cuente con todos y esperamos defensa rotunda por parte del Ministerio”, apostilló.

En último término, se refirió al acuerdo de Mercosur: “Nuestra postura, a pesar de los intentos por desviar la atención, está clara: siempre vamos a estar defendiendo a los agricultores y ganaderos de Castilla y León y no vamos a tomar ningún acuerdo que les pueda perjudicar. Lo que exigimos a los nuestros, que se exija a los de fuera. Así que es necesario que el Gobierno refuerce los controles en frontera, poner en marcha las salvaguardas que protejan a los productos sensibles dentro de este acuerdo y también trabajar en medidas compensatorias que pudieran ser necesarias”, finalizó.

Las listas son “lo mejor” para el partido

Por otro lado, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural quiso agradecer la confianza depositada por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante la última legislatura y reconoció que las listas ‘populares’, conocidas por completo ayer, son “lo mejor” para el PP en las próximas elecciones, a pesar de no haber sido incluida en la candidatura por su provincia, Valladolid.

González Corral citó al propio Mañueco, recordando que “lo que importa es el proyecto y no las personas”. “Son unas listas para salir a ganar las elecciones de marzo, es lo que todos los que confiamos y creemos en el Partido Popular”, refirió.

“Como ha dicho el presidente Mañueco, los consejeros estamos a su disposición y tiene plena confianza en todos los otros”, añadió, recordando que hace cuatro años tuvo el “gran honor” de ser incluida en un equipo de Gobierno en el que se hizo cargo de dirigir la Consejería de Movilidad.

“Y hace un año y medio volvió a confiar en mí, poniéndome al frente de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Desde aquí, lo que estoy es centrada en la gestión de esta Consejería, a la que acudí este año y medio, agradecida por esa confianza que ha depositado en mí”, finalizó.