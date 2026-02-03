Así será la Comisión que organizará los debates entre los candidatos a la Junta: novedades en su composición y funciones

Imagen de archivo de los candidatos de PSOE, PP y Ciudadanos a las elecciones autonómicas del 13 de febrero de 2022, Luis Tudanca, Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea, junto a los directores técnicos, Antonio Rodríguez y Mario López Briones, y los moderadores, Antonio Renedo y Alejandra Abad, en el debate de Castilla y León Televisión Eduardo Margareto ICAL

La Junta de Castilla y León ha actualizado la regulación de la Comisión que se encarga de organizar los debates entre los candidatos a la Presidencia de la Comunidad que tengan actualmente grupo propio en las Cortes. De esta manera, se pretende adaptar al organismo a la evolución del panorama mediático y dotarle de una "mayor agilidad".

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) ha publicado este martes la orden que modifica la regulación de esta Comisión que entre otras atribuciones tiene encargado fijar el lugar de celebración, los bloques temáticos y la distribución de tiempos y réplicas.

Entre las principales novedades que se han incluido destaca la incorporación a la composición de televisiones y medios digitales lo que, según la Junta, refuerza el "carácter plural y profesional de la comisión".

La Comisión de Debates Electorales de Castilla y León seguirá presidida, de esta forma, por un periodista de reconocido prestigio. Asimismo, seguirán formándola representantes del Colegio Profesional de Periodistas, prensa escrita, televisión autonómica y nacional con programación regional, las radios y agencias de noticias, pero se incorporarán también televisiones locales y medios digitales de información general de ámbito provincial y autonómico.

En el funcionamiento, la Consejería de la Presidencia ha introducido algunos cambios como la atribución al presidente la ejecución de los acuerdos y las actuaciones que le hayan sido delegadas por la propia comisión.

Una comisión que podrá llevar a cabo reuniones de trabajo con los candidatos o con los profesionales encargados de su organización y puesta en funcionamiento.

Entre las novedades se incluye en las atribuciones a la Comisión la determinación de las fechas de los debates y los bloques temáticos a tratar.

El organismo también deberá establecer el lugar de la celebración de los debates, el orden de intervención, los tiempos, las réplicas y el resto de aspectos que se consideren necesarios para asegurar el respeto a los principios marcados por la normativa electoral.