La CHD alerta por la crecida de los ríos en Castilla y León: “Habrá un agravamiento”

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene una vigilancia reforzada sobre ríos y arroyos de toda la cuenca ante la previsión de un nuevo empeoramiento de la situación hidrológica en las próximas horas.

Tras el paso de las borrascas de gran impacto Joseph y Kristin a comienzos de la semana pasada, el organismo de cuenca advierte de que la llegada continuada de frentes atlánticos podría intensificar las crecidas ya registradas.

Cuando se cumplen nueve días desde el inicio del actual episodio de avenidas, la CHD ha emitido un total de 24 partes de seguimiento, que han dado lugar a 260 avisos hidrológicos. Estos avisos han afectado a 56 estaciones de aforo repartidas en 34 tramos de cauce diferentes, reflejando la persistencia y extensión del episodio en buena parte del territorio.

La mayor concentración de avisos se localiza en el sector occidental de la cuenca, especialmente en las provincias de Ourense, León, Zamora y Salamanca. No obstante, también se han registrado incidencias en zonas concretas de otras provincias, como las cabeceras de los ríos del Sistema Central en Segovia y del Sistema Ibérico en Burgos y Soria.

Por su especial gravedad, han destacado los ríos Támega, en Ourense, Huebra, en Salamanca, y Cea, en León, donde se han alcanzado niveles de aviso hidrológico rojo.

Subidas generalizadas

Según la CHD, la tendencia general de la situación es “claramente de agravamiento”, con subidas generalizadas de caudal en zonas altas y medias de los cauces de prácticamente toda la cuenca del Duero.

“Este aumento es más acusado en áreas del oeste y del norte, como consecuencia del paso consecutivo de dos frentes atlánticos especialmente activos durante el domingo y el lunes”, explica.

A este escenario se suma la subida generalizada de las temperaturas, que ha acelerado la fusión de la nieve acumulada en las zonas de montaña, incrementando aún más las aportaciones a los ríos.

Aunque para la jornada de hoy se espera un ligero respiro en forma de chubascos dispersos y de poca intensidad, principalmente en el oeste de la cuenca —con especial atención a los ríos Támega, Tera y Tormes—, la CHD advierte de que esta mejoría será temporal. Para mañana miércoles y el jueves está previsto el paso de un nuevo frente más activo, que volverá a dejar precipitaciones generalizadas, más intensas en el suroeste de la cuenca, especialmente en las provincias de Salamanca y Ávila.

Ante esta previsión, la Confederación insiste en la necesidad de extremar la precaución en zonas inundables y de seguir la evolución de los avisos hidrológicos, ya que la combinación de nuevas lluvias y el deshielo podría provocar un nuevo repunte de los niveles en las próximas horas.