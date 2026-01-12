Ya es oficial: la Junta convoca el programa Conciliamos 2026 con las fechas para inscribirse y precios

Conciliar. Una palabra que parece imposible de conjugar en pleno siglo XXI. Eso que te permite compatibilizar el trabajo con las responsabilidades familiares y el tiempo personal parece una quimera; ante esto, son muchas las posibilidades que surgen para poder hacerlo realidad.

Así, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha convocado un año más el programa Conciliamos 2026, dirigido a favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las familias de Castilla y León durante los periodos vacacionales escolares.

La convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) de este lunes 12 de enero.

El programa establece como requisito mínimo de participación la inscripción de cinco menores en municipios de menos de 3.000 habitantes y ocho niños y niñas en localidades de entre 3.000 y 20.000 habitantes.

Conciliamos ofrece un servicio de atención lúdica para menores escolarizados durante las vacaciones de Carnaval, Semana Santa, Verano y Navidad.

Conciliamos 2026 se desarrollará en las entidades locales de la Comunidad Autónoma que ya participaron en la edición de 2025, siempre que no manifiesten lo contrario, y también en aquellos municipios que se adhieran por primera vez a lo largo del año 2026.

Cada ayuntamiento será el encargado de determinar los periodos vacacionales en los que se ofertará el programa, así como las instalaciones en las que se llevarán a cabo las actividades.

El programa está dirigido a familias, personas tutoras y familias acogedoras con menores a su cargo y contempla distintos periodos de funcionamiento.

En Carnaval, el servicio se prestará los días 16 y 17 de febrero, salvo en aquellos municipios de la provincia de Soria que celebren estas fiestas en fechas diferentes, que deberán ser comunicadas previamente a la Gerencia de Servicios Sociales.

Durante Semana Santa, Conciliamos funcionará todos los días laborables, de lunes a viernes, desde el 27 de marzo hasta el 6 de abril. En el periodo de verano, el programa se desarrollará desde el 25 de junio hasta el día anterior al inicio del curso escolar 2026-2027, conforme al calendario aprobado por la Consejería de Educación.

La edición estival se divide en dos fases: la primera, del 25 de junio al 31 de julio, y la segunda, del 3 de agosto hasta el final del periodo vacacional.

Por último, en Navidad, el servicio se prestará durante todos los días laborables de las vacaciones escolares, de acuerdo con el calendario oficial del curso 2026-2027.

Solicitudes

La solicitud se registrará por los medios indicados en la base anterior en los siguientes plazos:

Desde el 20 hasta 27 de enero de 2026 para participar en el programa en Carnaval.

Desde el 2 hasta el 9 marzo de 2026 para participar en el programa en Semana Santa.

Para participar en el programa en el verano:

Desde el 11 hasta el 20 de mayo de 2026 podrán solicitarse las semanas comprendidas entre el 25 de junio hasta el 31 de julio.

Desde el 29 de junio hasta el 7 de julio de 2026, podrán solicitarse las semanas comprendidas entre el 3 de agosto y el último día de programa del mes de septiembre.

Desde el 23 hasta el 30 de noviembre de 2026 para participar en el programa en Navidad 2026.

Horario

Tendrá la consideración de franja horaria mínima y obligatoria de asistencia, la comprendida entre las 10:00 horas y las 13:00 horas y serán franjas horarias de asistencia voluntaria, las siguientes:

a) De 7:45 a 9:00 horas.

b) De 9:00 a 10:00 horas.

c) De 13:00 a 14:00 horas.

d) De 14:00 a 15:15 horas.

En las localidades en las que no se alcance un número superior a 14 participantes el horario máximo será el establecido entre las 8.00 y 15.15 horas, o bien entre las 7.45 y 15.00 horas, en función de las necesidades de la mayoría de las familias solicitantes.

Precio

La cuota por participación en cada uno de los períodos vacacionales ofertados en «Conciliamos 2026» se determinará en función de la capacidad económica familiar y será el resultado de multiplicar por la cuota diaria los días de Carnaval y Semana Santa o los que contenga cada semana en las que se dividan los períodos de verano y Navidad.

La cuota diaria será exenta para cuotas de hasta 9.000 euros. De 4 euros para rentas desde 9.000,01 € hasta 18.000 y de seis euros para más de 18.000 euros.