La Once deja premios de miles de euros en dos provincias de CyL: 570.000 en Segovia y 35.000 en Palencia

Ricardo Deogracias, uno de los vendedores que han repartido la suerte. Fotografía: Once

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 605.000 euros entre Segovia y Palencia, en cuatro cupones, uno de ellos agraciado con los 500.000 euros del premio mayor, y tres cupones más, premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del jueves, 8 de enero.

Segovia ha recibido la mayor fortuna, con 570.000 euros. El vendedor de la ONCE Ricardo Deogracias Pastor ha dejado en la ciudad del Acueducto 500.000 euros en un solo cupón, agraciado con el premio mayor, que ha comercializado desde su Quiosco ubicado en la Avda del Acueducto, 8.

Por su parte, el vendedor Julián Iglesias Gómez ha repartido, también en la provincia de Segovia, 70.000 euros, en dos cupones premiados con 35.000 euros cada uno, que ha vendido en su zona de venta, ruta de Pedraza, Prádena, y Arcones.

En Palencia, Sergio Sancho Casado, es el centinela de la ilusión, que ha dado un premio de 35.000 euros, en un cupón que ha vendido en su Quiosco ubicado en el Centro Comercial Arambol.