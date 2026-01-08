La Junta de Castilla y León confirma la continuidad del 25% de descuento en los nuevos abonos de Renfe

La Junta de Castilla y León ha anunciado hoy que mantendrá el descuento del 25% para los usuarios empadronados que utilicen los nuevos títulos multiviaje de Renfe, el ‘Abono 10-30’ y el ‘Pase Vía’, con efecto desde el 1 de enero.

De esta manera sale al paso de las informaciones de Renfe que en la noche de ayer remitió un comunicado anunciando que estos descuentos no se podrían realizar.

La medida garantiza que los viajeros habituales continúen beneficiándose del descuento autonómico, a pesar de los recientes cambios en los abonos de la operadora ferroviaria.

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado que la actualización del convenio responde exclusivamente a la incorporación de estos nuevos abonos, que fueron aprobados por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos el pasado 22 de diciembre.

La Junta ya ha comunicado a Renfe la aplicación “inmediata” del descuento, aunque algunos ajustes informáticos en la app de la compañía han retrasado su implementación en determinados títulos. En este caso, se espera que Renfe actualice la app para que todos los usuarios puedan acceder a este sistema.

Fernández Carriedo ha subrayado que Castilla y León es la única comunidad autónoma que ofrece este descuento a los viajeros empadronados y aseguró que se ha garantizado la continuidad del beneficio: “Para los abonos adquiridos desde el 1 de enero, el descuento se aplicará tan pronto como los nuevos títulos estén plenamente operativos en el sistema de Renfe”.

El Abono 10-30, que permite 10 viajes en un plazo de 30 días, y el Pase Vía se incorporan al sistema con la garantía de la Junta, que asegura que todos los usuarios habituales podrán seguir disfrutando de la bonificación, evitando incrementos inesperados en el coste de sus viajes.

Según Carriedo, los problemas surgieron porque los nuevos abonos exigían cambios en el sistema informático de Renfe para incluir automáticamente el descuento de la Junta. Mientras que el Abono 30, similar al anterior, ya se aplica de manera inmediata, el nuevo Abono 10-30 y el Pase Vía requieren ajustes técnicos que estarán listos en breve.

La Junta recordó que la modificación de los abonos fue aprobada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos el 22 de diciembre y que, tras la comisión de seguimiento del 30 de diciembre, se confirmó la financiación autonómica para que los empadronados sigan disfrutando del 25% de descuento en sus viajes habituales.