Las familias de acogida en Castilla y León tendrán más fácil adoptar al menor: "Será más humano y coherente"

El decreto fue presentado hoy por la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, M. Chacón ICAL

Las familias de acogida de menores tutelados en Castilla y León tendrán a partir de ahora más posibilidades de adoptar a los niños y niñas que acogen, tras la aprobación hoy del Decreto por el que la Junta flexibiliza las condiciones para la adopción.

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha presentado la normativa y ha subrayado que esta reforma atiende “al interés del menor” y promueve que disponga de un entorno “estable”.

Según Blanco, se trata de avanzar hacia un modelo “actualizado, que simplifica los trámites” y que además aporta una mayor seguridad jurídica tanto a las familias adoptantes como a las acogedoras.

El Decreto, aprobado hoy en el Consejo de Gobierno de la Junta, establece que, en determinados supuestos, las familias de acogimiento pueden convertirse en familias adoptantes. Esta posibilidad se centra especialmente en casos de menores con discapacidad, grupos de hermanos o aquellos que llevan muchos años con una familia de acogida, aunque actualmente el acogimiento está limitado a dos años.

“Los profesionales deberán valorar qué es lo más adecuado para el interés superior del menor”, indicó la consejera. El objetivo es reconocer y mantener el vínculo afectivo existente entre el menor y la familia que lo acoge.

Además, se agilizará el procedimiento de adopción de bebés para garantizar que los primeros cuidados sean dispensados por los mismos cuidadores, evitando cambios en los cuidadores principales y favoreciendo la estabilidad familiar.

Casi 1.500 menores

Blanco ha destacado la relevancia del Decreto para los 1.491 menores acogidos en Castilla y León, de los cuales 748 viven en familias y 743 en centros.

La normativa modifica tres decretos relacionados con los procedimientos de adopción, avanzando hacia un modelo “más humano, coherente y actualizado de protección a la infancia y la adolescencia”, y establece un marco claro que facilita la coordinación entre los Servicios Sociales y las entidades colaboradoras. Actualmente, la comunidad registra unas 50 adopciones anuales.

El Decreto también incluye medidas de seguimiento permanente de los menores y de los profesionales a través de vías telemáticas, permitiendo un control en tiempo real del cumplimiento de la normativa. Está compuesto por cuatro artículos, una disposición transitoria y dos finales, y su aplicación será inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

La reforma contó con un amplio consenso tras la fase de consulta pública y la participación de numerosas entidades, como Plataforma Infancia España, la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, la Asociación Regional de Familias Adoptantes y Acogedoras de Castilla y León, Cruz Roja, Fundación Diagrama y el Foro de Participación de la Infancia y la Adolescencia de Castilla y León. Entre las propuestas incorporadas destacan la adopción abierta, la priorización del acogimiento familiar frente al residencial y la mejora del apoyo a las familias acogedoras.