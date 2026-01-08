Los dos equipos supervivientes de Castilla y León ya tienen fecha y hora para sus partidos de octavos de Copa

El Burgos se verá las caras con el Valencia en Copa. LaLiga

La Real Federación Española de Fútbol ha dado a conocer, en la mañana de este jueves, 8 de enero, las fechas y horarios de los partidos que tendrán que afrontar, la próxima semana, los dos únicos equipos supervivientes de la Copa del Rey en nuestra Comunidad, la Cultural y Deportiva Leonesa y el Burgos C.F.

Los leoneses se van a enfrentar al Athletic Club el próximo martes, 13 de enero, en el Reino de León en un encuentro que arrancará a las 21:00 horas.

La eliminación de los de Ernesto Valverde en las semifinales de la Supercopa de España a manos del F.C. Barcelona ha posibilitado esta fecha y no tener que jugar el miércoles o el jueves.

En tierras leonesas se espera con expectación este choque en busca de que los de Cuco Ziganda puedan meterse en cuartos de Final del Torneo del KO.

Por su parte el Burgos CF se va a enfrentar, en El Plantío, al Valencia CF en los octavos del torneo copero el próximo jueves, 15 de enero, a las 21:00 horas.

Los valencianistas cuentan con un calendario apretado para las próximas semanas, comenzando por el compromiso de Liga ante el Elche este sábado en Mestalla.

Los dos conjuntos de la región buscarán dar la sorpresa y meterse en la próxima fase de este emocionante torneo copero.