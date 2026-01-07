La falta de coordinación entre Renfe y la Junta deja a Castilla y León sin el descuento autonómico del 25% en los AVE

Los nuevos abonos de Renfe han provocado que los usuarios recurrentes del AVE en Castilla y León estén pagando, como mínimo, el doble por sus viajes habituales al no poder aplicarse el descuento autonómico del 25%.

El problema afecta a los nuevos 'Pase Vía' y al 'Abono 10-30', implantados desde el 1 de enero, y ha generado un cruce de versiones entre la Junta de Castilla y León y la operadora ferroviaria.

La Asociación de Usuarios de AVE de Segovia ha denunciado que los nuevos títulos multiviaje impiden acceder a la bonificación de la Junta, lo que incrementa de forma notable el precio final de los billetes para quienes utilizan el tren de forma recurrente.

La modificación de las tarifas fue aprobada el 22 de diciembre por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y afecta a los servicios sujetos a obligaciones de servicio público.

Renfe puso a la venta los nuevos abonos el 1 de enero, sustituyendo a los anteriores títulos y generando un vacío en la aplicación automática de los descuentos autonómicos.

En declaraciones a COPE, la directora general de Transportes y Logística de la Junta de Castilla y León, Laura Paredes, ha confirmado que el Ejecutivo autonómico trabaja para corregir el problema.

La administración autonómica, asegura, necesita realizar adaptaciones jurídicas y tecnológicas para integrar la bonificación en los nuevos pases, un proceso que no pudo abordarse con antelación suficiente.

Paredes ha explicado que la Junta tuvo conocimiento formal de los cambios el 23 de diciembre, lo que impidió una actuación coordinada previa.

Desde el Gobierno autonómico insisten en que su objetivo es aplicar el descuento "lo antes posible" y señalan a la falta de comunicación de Renfe como uno de los factores determinantes.

Laura Paredes critica que "si hubiéramos tenido" antes del 23 de diciembre la información previa por parte de la empresa ferroviaria, la Junta podría haber "trabajado de manera conjunta" con Renfe para aplicar el descuento desde el 1 de enero.

Renfe sostiene en un comunicado enviado a última hora de este miércoles que sí informó a la Junta en cuanto tuvo conocimiento de la decisión estatal, si bien, su presidente, Álvaro Fernández Heredia, aseguraba ayer en sus redes sociales que "lo ajustado de los plazos ha impedido una mejor solución", pero que la Junta "trabaja duro en ello".

La operadora ferroviaria recuerda que el convenio vigente le permite modificar las condiciones generales de sus títulos de transporte y considera que el Abono 10-30 es una modificación del anterior Abono 10, interpretación que también extiende al 'Pase Vía'.

Bajo ese criterio, la compañía ferroviaria asegura que mantuvo inicialmente la aplicación adicional del 25% de descuento de la Junta.

No obstante, en ese mismo comunicado, Renfe asegura que este 7 de enero recibió una comunicación del Gobierno autonómico instándole a no aplicar la bonificación "mientras no se lleve a cabo la tramitación y firma de la correspondiente adenda".

Según Renfe, esa adenda no podría formalizarse antes de principios de marzo de 2026. La operadora afirma que está en disposición de activar "de manera inmediata" el descuento del 25% en ambos abonos para evitar perjuicios a los usuarios, pero asegura que actuará conforme a las indicaciones de la Junta.

La empresa ferroviaria reitera su compromiso de minimizar el impacto en las personas viajeras y afirma que adoptará todas las medidas operativas y tecnológicas a su alcance.