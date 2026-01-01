Los primeros bebés de 2026 en Castilla y León ya están aquí: Sienna, Alonso y la más madrugadora casi con las uvas

En el Hospital de León, la protagonista fue Sienna Andrés Montes de Oca, la primera bebé nacida en el centro en el nuevo año Cedida por Hospital de León.

La madrugada del 1 de enero ha vuelto a dejar imágenes y nombres para la pequeña historia del inicio de año en Castilla y León, con varios nacimientos que marcaron los primeros minutos de 2026 en distintos puntos de la Comunidad.

En el Hospital de León, la protagonista fue Sienna Andrés Montes de Oca, la primera bebé nacida en el centro en el nuevo año. Llegó al mundo a las 4:30 horas, con un peso de 3.290 gramos, hija de Carlos y Jelyskel .

Su nacimiento quedó inmortalizado en la tradicional fotografía del primer bebé del año.

Más temprana fue la llegada del primer nacimiento del año en los hospitales públicos de Valladolid, donde apenas habían transcurrido 37 minutos desde las campanadas cuando, a las 0:37 horas, nació una niña con un peso de 3.350 gramos, inaugurando el año en la capital vallisoletana y situándose entre los primeros alumbramientos de la Comunidad.

Por su parte en Salamanca, el último bebé del año 2025 nació a las 22.41 h. del 31 de diciembre de 2025. Fue niña y pesó 3 kilos y 535 gramos. Su mamá, Andrea, y su papá, Marius, le han puesto de nombre Leyre.El primer bebé del año 2026 ha sido una niña también y vino al mundo a las 01:47 horas.

En la provincia de Burgos, el primer bebé de 2026 nació en el Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero. A la 1:00 de la madrugada, tan solo una hora después del inicio del año, vino al mundo Alonso Velasco Martínez, segundo hijo de la familia.

Su nacimiento le otorga además un lugar destacado en el cómputo regional, ya que ocupa el segundo puesto entre los primeros nacimientos de Castilla y León, quedándose a escasos minutos de ser el primero de toda la Comunidad en 2026.