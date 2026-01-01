Casi 900 llamadas de emergencias durante la Nochevieja en CyL: dos heridos por arma blanca en Ponferrada

La Nochevieja dejó una intensa actividad en la sala del centro de emergencias Castilla y León 1-1-2, que atendió un total de 896 llamadas entre las 00:00 y las 08:00 horas del 1 de enero, coincidiendo con las celebraciones de entrada en el año 2026.

La última llamada de 2025 registrada en la Sala de Operaciones entró dos segundos antes de la medianoche, a las 23:58 horas, desde la localidad de Mayorga (Valladolid), donde se solicitaba asistencia sanitaria en un domicilio.

Por su parte, la primera llamada de 2026 se recibió apenas unos segundos después de las 00:00 horas, procedente de Simancas (Valladolid), también por un incidente sanitario en una vivienda.

Durante la noche se gestionaron 46 avisos relacionados con peleas y agresiones en el conjunto de la Comunidad, sin que se hayan registrado heridos de gravedad. De ellos, el 1-1-2 atendió directamente 28 agresiones, repartidas por provincias: 2 en Ávila, 6 en Burgos, 2 en León, 1 en Palencia, 6 en Salamanca, 3 en Segovia, 1 en Soria, 6 en Valladolid y 1 en Zamora.

Además, se dio aviso a los organismos competentes en 18 casos de peleas, con incidencias en todas las provincias de Castilla y León.

Herido en Ponferrada

Entre los sucesos más destacados figura una pelea ocurrida en Ponferrada (León) a las 6:58 horas, en la calle Mateo Garza, donde se vieron implicadas unas cinco personas. Según el alertante, había dos heridos por arma blanca, ambos de alrededor de 20 años. El 1-1-2 dio aviso a la Policía Nacional, Policía Local y a Emergencias Sanitarias de Sacyl. Los heridos fueron trasladados por sus propios medios al ambulatorio.

Otro incidente reseñable tuvo lugar en Aranda de Duero (Burgos) a las 6:08 horas, cuando se recibió un aviso por una pelea en la calle Hospicio. El comunicante indicó que se trató de un empujón y que había un hombre herido de unos 25 años. Se alertó a la Policía Nacional, Policía Local y a Sacyl, que desplazó una UME al lugar.

Además de las agresiones, la Nochevieja dejó 71 incidentes sanitarios en lugares públicos y 83 avisos por ruidos y molestias, tanto en domicilios como en la vía pública y establecimientos, reflejando una intensa noche de celebraciones en toda Castilla y León.