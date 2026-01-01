El calendario 2026 en Castilla y León llega con dos puentes para disfrutar: así quedan los festivos

Con el cambio de año llegan los clásicos propósitos… y también lo que más gusta, buscar en el calendario laboral los festivos. Mirar qué días caen los festivos, anticipar puentes imposibles y soñar con escapadas es ya una tradición de enero.

Pues bien, en 2026, los trabajadores de Castilla y León contarán con un calendario equilibrado, con varias fechas señaladas que permitirán descansar y organizarse a lo largo del año y con dos puentes muy ricos, aunque en este caso, habrá que esperar unos cuantos meses.

En total, el año que entra hoy contará con 14 días festivos, de los cuales dos serán locales, fijados por cada ayuntamiento. A estos se suman los festivos nacionales y los propios de la Comunidad, configurando un mapa de descansos repartidos entre primavera, verano, otoño e invierno.

Festivos propios de Castilla y León en 2026

Además de las jornadas comunes a todo el país, el calendario autonómico de Castilla y León incluye cuatro fechas clave:

Jueves 2 de abril : Jueves Santo

Jueves 23 de abril : Día de la Comunidad

Lunes 2 de noviembre : festivo por el traslado del Día de Todos los Santos (1 de noviembre)

Lunes 7 de diciembre: festivo por el traslado del Día de la Constitución (6 de diciembre)

Estos traslados permitirán alargar algunos fines de semana, especialmente en otoño y en el arranque de diciembre, uno de los periodos más atractivos para los ansiados puentes.

Festivos nacionales en toda España

A nivel estatal, en 2026 serán días no laborables en todo el país:

Jueves 1 de enero : Año Nuevo

Martes 6 de enero : Epifanía del Señor (Reyes)

Viernes 3 de abril : Viernes Santo

Viernes 1 de mayo : Día Internacional del Trabajo

Sábado 15 de agosto : Asunción de la Virgen

Lunes 12 de octubre : Fiesta Nacional de España

Domingo 1 de noviembre : Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Dos festivos más

A este calendario habrá que añadir dos festivos locales, que serán determinados por cada ayuntamiento y que completarán el total de 14 días no laborables del año. Estas fechas suelen estar vinculadas a celebraciones patronales o tradiciones locales, por lo que conviene estar atentos a su publicación oficial.

Con este reparto, 2026 se presenta como un año propicio para planificar descansos con antelación. Porque, al final, el calendario laboral no solo marca cuándo se trabaja, sino también cuándo se empieza a disfrutar.