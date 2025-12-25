Los nueve pueblos mágicos para disfrutar de una escapada genial por Navidad en Castilla y León

Hoy es 25 de diciembre. Día de Navidad. Son muchos los que ayer disfrutaron de una cena que recordarán el resto de sus vidas. Todo, acompañados de sus amigos, de su familia. Bajo ese paraguas de magia que alumbra estas fechas tan especiales del año, antes de despedirlo.

También son días en los que muchos están de vacaciones y aprovechan para hacer una escapada. Lo hacen disfrutando del frío y contemplando las calles de localidades y municipios únicos a lo largo y ancho de todo el panorama nacional.

Castilla y León es un territorio único con decenas de localidades que merece la pena ser visitadas. Todas tienen su encanto. Todas tienen algo con lo que brillan, único y diferencial para ofrecer al turista.

EL ESPAÑOL de Castilla y León les acerca nueve propuestas, una por provincia en la región, para que cojan las maletas y disfruten de su encanto.

Candeleda en Ávila

Nuestra primera parada nos lleva a la provincia de Ávila. En concreto, a uno de los municipios más bonitos de la Sierra de Gredos. Un lugar en el perdernos y encontrar una desconexión digital es tan necesaria en estas fechas.

Les hablamos de Candeleda. Un lugar para recorrer sus preciosas calles. Para descubrir sus alrededores también, pasando por El Raso, un antiguo asentamiento celta. Gozan con su patrimonio y con el calor de sus gentes.

Los vecinos del municipio abulense se esmeran también para que, en estas fechas señaladas en el calendario por todos, los turistas se sientan como en casa.

Un punto de Castilla y León que hay que visitar sí o sí.

La Calle del Pozo en Candeleda. Ayuntamiento de Candeleda

Medina de Pomar en Burgos

Adentrándonos en la preciosa provincia burgalesa, que reina por su mejor sabor a vino y por sus verdes paisajes, nos vamos a detener en un municipio que, este año, ha intentado ser protagonista en el Concurso de Navidad de Ferrero Rocher.

Hablamos de Medina de Pomar. Un municipio localizado en el centro de Las Merindades, comarca de terrenos que están salpicados por cerrillos y altozanos, en contraste con el nítido paisaje de la sierra de Tesla, que cierra el valle por el sur.

Capital de las Merindades, fue una villa creada para fijar fronteras con el reino de Castilla en el norte. Su núcleo se asentó en la parte más alta del cerro, amurallándose y custodiándose con el poderoso Alcázar de los Velasco.

Reconocida como Conjunto Histórico, conserva monumentos como la Iglesia de Santa Cruz, el Pasadizo de la Muralla o el Convento de las Claras, que merecen ser visitados, también por Navidad.

Medina de Pomar Fotografía: Turismo Castilla y León

Astorga en León

Uno no puede pasar por la provincia de León sin visitar Astorga. Asombrarnos con su belleza y grandiosidad. Pasear por sus calles, por el Camino de Santiago. Es uno de los tres lugares del mundo que cuentan con un edificio de Gaudí fuera de Cataluña, eso también hay que destacarlo.

El Palacio Episcopal también es parada imprescindible. Sin olvidarnos de la catedral, de las murallas medievales o de la Plaza Mayor, todos ellos, emblemas patrimoniales que hacen las delicias de vecinos y forasteros.

También destaca por su gastronomía. Allí hay que probar, sí o sí, su cocido maragato, perfecto en estas fechas para entrar en calor. Un cocido que se come del revés para coger fuerzas en nuestro caminar.

Merece la pena disfrutar de la Navidad en Astorga.

Vista aérea de la ciudad de Astorga Shutterstock Astorga

Ampudia en Palencia

Hablar de la provincia de Palencia es hacerlo de Ampudia. Al sur y situada sobre una altitud de 840 metros del nivel del mar. Dentro de la atractiva comarca de Tierra de Campos y con un patrimonio que pasa por ser único y del que presumen los vecinos del lugar, no puede ser para menos.

Ir al precioso pueblo palentino es trasladarse a una villa que tiene origen medieval y unas calles porticadas que quitan el sentido. Son la instantánea perfecta para colgar en las redes sociales esta Navidad.

El casco antiguo de la localidad está declarado Conjunto Histórico-Artístico y no puede ser para menos por su grandiosidad y belleza.

Allí debemos visitar su imponente castillo, sus murallas y también el Monasterio de Nuestra Señora de Alconada. Sin olvidarnos, claro está, de la Colegiata de San Miguel, el Convento de San Francisco o la Ermita de la Cruz.

Ampudia en la provincia de Palencia

La Alberca en Salamanca

Una de las mejores opciones por Navidad en Castilla y León, para fundirnos con la magia de este periodo del año, está en la provincia de Salamanca. En un municipio que brilla, cualquier época del año, pero más aún cuando sus luces y adornos comienzan a lucir.

La Alberca se encuentra en el corazón de la Sierra de Francia. Fue declarado Conjunto Histórico Artístico en el año 1940 y brilla, además de por su patrimonio, por su encanto gastronómico.

Pasear por sus calles y plazas nos transporta a atractivos rincones y lugares en los que resalta una arquitectura popular que está levantada a base de piedras y entramados de madera.

Su plaza es única y cuenta con varios establecimientos hostelero que ofrecen el mejor jamón del lugar.

La Alberca es la unión, a lo largo de los siglos, de las culturas cristiana, islámica y judaica. Una de las citas obligadas para visitar esta Navidad.

La Alberca (Salamanca)

Pedraza en Segovia

Este escrito no se podía olvidar de Pedraza, en la provincia de Segovia. Aunque tampoco lo hacemos de otras localidades como pueden ser Sepúlveda, El Espinar o Ayllón que pasan por ser otras grandes opciones.

Hablar de Pedraza es hacerlo de una hermosa villa medieval amurallada que pertenece a la comunidad de Villa y Tierra de Pedraza. Está declarada Conjunto Histórico, no sin merecimiento.

Entre su amplio encanto patrimonial destacamos su castillo y también la Iglesia de San Juan, además de su plaza porticada.

Cerca nos podemos encontrar con el Parque Natural de Las Hoces del río Duratón. Los aficionados al esquí, en temporada de nieve, cuentan con la estación de La Pinilla a escasos 35 kilómetros.

Pedraza en Segovia

Calatañazor en Soria

Si apostamos por la provincia de Soria, una de las apuestas seguras para disfrutar de una jornada perfecta de turismo pasa por ser Calatañazor.

Se trata de un ejemplo claro de pueblo que ha parado el tiempo. En este caso, se ha detenido en el Medievo. Es el lugar en el que tuvo lugar la Batalla de Calatañazor.

Hacernos una foto en la calle Real de la localidad es una apuesta segura para inundar de likes nuestras redes sociales.

Tampoco nos podemos olvidar de visitar la Iglesia de Santa María del Castillo o de pasarnos por el Castillo de Calatañazor o por el de los Padilla.

Con casas entramadas y unas chimeneas que cuentan con formas icónicas es el lugar perfecto para perderse con familia, amigos o en pareja.

Calatañazor en Segovia Fotografía: Turismo Castilla y León

Tordesillas en Valladolid

Tordesillas, que ostenta los títulos de ‘Muy ilustre, antigua, coronada, leal y nobilísima villa’, es una parte fundamental de la historia de España y uno de los puntos clave de la provincia de Valladolid.

Su plaza Mayor ha sido testigo de grandes acontecimientos y por sus calles han paseado reyes y reinas a lo largo de los siglos, lo que ha dejado una importante huella en forma de rico patrimonio monumental.

El histórico Tratado y la figura de Juana I de Castilla son inseparables de esta villa de obligada visita, que cuenta además, con una exquisita gastronomía típica castellana.

Otro lugar que merece la pena, y mucho, visitar.

Vista de Tordesillas con su magnífico puente medieval de diez ojos sobre el río Duero. Oficina de Turismo de Tordesillas

Toro en Zamora

En nuestra humilde propuesta, y sabedores de que existen otros muchos puntos de Castilla y León que atesoran encanto de sobre para estar en este listado, vamos a acabar con Toro, en la provincia de Zamora.

Al sureste de la provincia está ubicado en plena comarca de la Vega del Duero y formando parte de la Comarca de Alfoz de Toro. Atravesado por el río Duero, se halla en un territorio en el que los viñedos abundan. Es muy conocida la Denominación de Origen Toro, hablando de vinos, en el lugar.

Una de las localidades más turísticas de Zamora. Cuenta con un patrimonio arquitectónico muy rico donde destaca su Alcázar o la Colegiata de Santa María la Mayor.

También destacamos su rica naturaleza, con las ‘Riberas del Río Duero’ como protagonistas.