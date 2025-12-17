Castilla y León lidera la producción cerealista y ganadera en España, según el último informe de Unicaja

Castilla y León se mantiene como una de las regiones clave del sector agrario y la industria agroalimentaria en España, según pone de manifiesto el informe ‘El Sector Agrario y la Industria Alimentaria en España: Principales rasgos y análisis regional en 2024’, elaborado por Analistas Económicos de Andalucía para el Grupo Unicaja.

El estudio analiza la evolución reciente del sector y confirma el peso estratégico de la comunidad en el conjunto nacional.

El sector agrario de Castilla y León concentra alrededor del 10% del Valor Añadido Bruto (VAB) agrario nacional y registró en 2024 un crecimiento superior al 10% respecto a 2023.

Además, su peso en la economía regional duplica la media española, al representar cerca del 6% del VAB autonómico, frente al 3% del conjunto del país.

En términos de empleo, Castilla y León es la cuarta comunidad con mayor número de ocupados en el sector agrario, con una media de 60.900 trabajadores en 2024, lo que equivale al 8% del empleo agrario nacional y casi al 6% del empleo regional. No obstante, el informe señala un descenso del empleo del 8,5% respecto al año anterior, una caída más acusada que la media española.

La comunidad destaca especialmente por su potencial agrícola, al ser la segunda región por superficie de cultivo, con cerca de 3,5 millones de hectáreas, el 21,2% del total nacional. Más de la mitad de esta superficie se destina a cereales, lo que convierte a Castilla y León en la principal productora cerealista del país, con más del 45% del trigo nacional y más de un tercio de la producción de maíz y cebada.

También sobresale en cultivos industriales y patata, concentrando más del 50% del girasol español y alrededor del 42% de la producción de patata.

En el ámbito ganadero, Castilla y León lidera el censo de ganado bovino, con el 22,3% del total nacional, y ocupa la tercera posición en ovino y porcino.

La producción animal tiene un peso especialmente relevante en la comunidad, ya que representa cerca del 49% del valor de la producción agraria regional, situando a Castilla y León como la primera comunidad por valor de producción animal, con el 16,5% del total nacional.

La industria agroalimentaria refuerza este protagonismo. El sector agrario y la industria alimentaria generan conjuntamente alrededor del 11% del valor añadido y del empleo regional, casi el doble que la media española.

La industria de alimentación y bebidas representa más de un tercio de la facturación y del empleo de la industria manufacturera autonómica, con especial protagonismo de la industria cárnica, seguida de la alimentación animal y los productos lácteos.

A comienzos de 2024, Castilla y León contaba con 2.807 empresas agroalimentarias, cerca del 10% del total nacional, aunque con un ligero descenso respecto al año anterior. Destaca su peso en actividades como el procesado de carne, molinería, bebidas y alimentación animal.

Exportaciones

Las exportaciones agroalimentarias alcanzaron en 2024 los 3.311,7 millones de euros, el 17% de las exportaciones totales de la región, con un crecimiento del 3% interanual. Los productos cárnicos, la panadería, la carne de porcino y el vino lideraron las ventas al exterior, con Portugal, Francia e Italia como principales destinos.

Por último, el informe señala que el consumo alimentario de los hogares en Castilla y León siguió una evolución similar a la nacional, con una reducción del consumo per cápita, pero un aumento del gasto, que se situó en 1.864,9 euros por persona, por encima de la media española.

En conjunto, el estudio de Unicaja confirma a Castilla y León como uno de los pilares del sistema agroalimentario español, tanto por su capacidad productiva como por su aportación económica, industrial y exportadora.