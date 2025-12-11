El mejor roscón de Castilla y León se hace en un municipio de Segovia: "Es un no parar. Llaman del pueblo y de fuera"

Cetece ha celebrado este jueves, 11 de diciembre, la entrega oficial de premios del Concurso al Mejor Roscón de Reyes de Castilla y León 2025-2026, en un acto que ha reunido a los tres finalistas con el fin de reconocer su trabajo y la calidad de sus elaboraciones artesanales.

El primer premio ha sido otorgado por Javier Labarga, presidente de Cetece, al Obrador Greña, de Navas de Oro, en la provincia de Segovia, representado por Carlos Merino Arranz y Valeri.

Los ganadores explicaron que el reconocimiento ha supuesto un gran impulso para su obrador: “Está siendo un no parar, nos están llamando desde nuestro pueblo y también desde fuera”, expresó Carlos Merino.

Ambos adelantaron que en mayo abrirán su primer punto físico, un proyecto que afrontan con gran ilusión, y afirmaron su intención de volver a participar en futuras ediciones del certamen porque, según señalaron, “es crecer, aprender y mejorar”.

El segundo premio fue entregado por Ana Rosa García, directora de Calidad y Seguridad Alimentaria de Cetece, a Álvaro Galicia, de Pastelerías Galicia (Tordesillas, Valladolid). El tercer premio fue concedido a Confitería El Bombón (Valladolid), elaborado por Inés Hernández, quien recibió el reconocimiento de manos de Mª Concepción Antolínez Gómez, directora de RRHH y Administración de CETECE.

Durante el acto, Javier Labarga subrayó la necesidad de seguir impulsando la repostería artesana en Castilla y León y de fomentar iniciativas que den visibilidad al trabajo de los profesionales del sector. También recordó la importancia del roscón de Reyes como elemento destacado del patrimonio gastronómico regional.

La entrega de premios refuerza el compromiso de Cetece con la calidad, la formación y el apoyo al talento artesano de la comunidad. El centro destaca que detrás de cada roscón hay esfuerzo, técnica y una dedicación que mantiene viva una tradición muy arraigada, y que certámenes como este contribuyen a reconocer y poner en valor la labor de quienes trabajan día a día por conservarla y mejorarla.