Mañueco ensalza el papel de CyL en el nacimiento de la Constitución: "Impulsamos una España mejor"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en una imagen de archivo

Hoy, 6 de diciembre, se celebra en España el Día de la Constitución. Está declarado festivo nacional y, por lo tanto, no laborable y conmemora ese día de 1978, cuando los españoles votaron en referéndum favorable a la Constitución que se encuentra vigente.

Se decidió celebrar el Día de la Constitución en el mes de noviembre de 1983. Todo, a través de un Real Decreto 2964/1983 “a fin de solemnizar adecuadamente el aniversario de la fecha en la que el pueblo español ratificó dicha Constitución.

Son muchos los actos que, a lo largo de todo el día, se van a celebrar en diversos puntos de España para celebrar este acontecimiento que supuso un antes y un después para nuestro país.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a través de su cuenta de X, ha querido acordarse del nacimiento de la Constitución y ha destacado el papel fundamental que tuvo nuestra Comunidad.

“La Constitución nació del diálogo, la moderación y el consenso”, ha afirmado Mañueco, añadiendo que “representa lo mejor de España y ha traído el mayor periodo de libertad y progreso”.

“Nuestra tierra fue clave entonces y lo es hoy, impulsando una España mejor”, ha añadido el presidente de la Junta deseando a todos un “¡Feliz Día de la Constitución!”.

Acto en Salamanca

El también presidente del Partido Popular de Castilla y León participará este sábado, 6 de diciembre, en un acto conmemorativo de la Constitución española por parte de Nuevas Generaciones Salamanca.

Un encuentro que tendrá lugar en la Plaza del Liceo desde las 11.00 horas.