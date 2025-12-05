Un autobús híbrido completa un viaje de 245 kms., la ruta Salamanca-Valladolid, con “excelentes sensaciones”

Avanza ha dado un paso importante hacia la movilidad sostenible tras completar con “excelentes resultados” la prueba de un nuevo autobús híbrido enchufable en el trayecto Salamanca–Valladolid–Salamanca.

Un recorrido de 245,3 kilómetros que ha puesto a prueba la eficiencia y las capacidades reales del vehículo.

La demostración tuvo lugar el pasado 24 de noviembre en una de las rutas pertenecientes a las concesiones de la Junta de Castilla y León.

El autobús, construido sobre un bastidor Scania y carrozado por Irizar, cuenta con la etiqueta 0 de la Dirección General de Tráfico (DGT), lo que acredita cero emisiones locales.

Uno de los puntos destacados es su versatilidad: el vehículo puede operar en cuatro modos distintos —combustión estándar, combustión mientras recarga baterías, modo híbrido combinando el motor diésel y los eléctricos, y modo 100 % eléctrico, especialmente útil en zonas urbanas donde se busca minimizar el impacto ambiental.

Los representantes de Avanza que acompañaron a los técnicos de I+D de Scania Suecia durante la prueba fueron contundentes: las sensaciones han sido “muy buenas, en cuanto a suavidad en el cambio y potencia, así como el consumo, que es la mejor característica”.