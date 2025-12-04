Confirmado por Meteored: una masa de aire anómala que fundirá la nieve se adentrará este puente en Castilla y León

Meteored prevé una subida generalizada de las temperaturas, por encima de la media para la época del año Meteored

Meteored lo ha confirmado. Una masa subtropical de aire muy templado comenzará a adentrarse en Castilla y León y toda la Península a partir de este viernes, lo que traerá un repunte térmico generalizado, tanto de las máximas como de las mínimas, durante este puente de diciembre.

El ambiente, según el modelo de Meteored, prevé dejar un ambiente más bien primaveral entre este sábado y el próximo miércoles, pero todavía hay cierta incertidumbre sobre su final.

Ahora bien, se espera que durante la jornada del sábado se puedan registrar precipitaciones en varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, pero localmente más intensas en Galicia y Andalucía.

La cota de nieve se disparará con el subidón térmico y hay que tener atención a las nieblas que se formarán en Castilla y León. Un fenómeno que puede complicar los desplazamientos en algunas zonas porque serán localmente densas y persistentes.

Las temperaturas diurnas serán de 8 grados más que la media para la época en Valladolid, 7 en Salamanca o 6 en Burgos. Por otro lado, los valores nocturnos se incrementarán de forma notable por esta advección subtropical, estando en algunos puntos entre los 5 y 10 grados más altos que la media.

Las heladas desaparecerán prácticamente y a partir del martes se espera que las temperaturas vuelvan a bajar de forma progresiva de oeste a este, pero todavía existen dudas al respecto.