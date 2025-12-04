Aguinaldo para los funcionarios de Castilla y León: la nómina de enero con varias sorpresas y la extra, antes de Nochebuena

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. M. Chacón ICAL

Buenas noticias para los funcionarios de Castilla y León. El portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha anunciado hoy que se aplicará ya en la nómina de enero la subida salarial acumulada del cuatro por ciento correspondiente a los ejercicios 2025 (2,5 %) y 2026 (1,5 %), pactada por el Gobierno central con los sindicatos.

Además, se abonarán también los atrasos pendientes de este año en un apartado específico, con una cuantía global estimada de 400 millones de euros.

Carriedo ha recordado que el Gobierno publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado el acuerdo de incremento retributivo para los empleados públicos: un 2,5 % con carácter retroactivo para 2025 y un 1,5 % adicional para 2026, así como las subidas previstas para 2027 y 2028, que supondrán un aumento acumulado del 11,4 % para el conjunto del periodo.

Aunque el decreto estatal permite distribuir el pago de la subida correspondiente a 2025 hasta el 1 de diciembre de 2028, la Junta ha decidido aplicarla íntegramente en enero. “Esto demuestra la velocidad muy rápida que imprime el Ejecutivo regional en el pago a sus empleados”, subrayó.

El consejero explicó que la Administración autonómica destina anualmente 5.000 millones de euros al pago de retribuciones del personal propio, una cifra que alcanza los 6.000 millones si se incluyen las universidades y los centros de educación concertada. Sobre esa cuantía se calcula la subida acumulada del 6,5 % —el 4 % de 2025 y 2026 más el 2,5 % retroactivo no abonado en 2025—, lo que arroja un total de 400 millones de euros adicionales.

Tema complejo

Carriedo matizó que el cálculo de la paga retroactiva es complejo, ya que muchos empleados han cambiado de puesto o categoría durante el año o se han jubilado, lo que modifica sus retribuciones a lo largo del periodo.

El consejero detalló que el pago de estas cantidades obligará a realizar las correspondientes modificaciones presupuestarias, debido a la prórroga de las cuentas autonómicas, y a aprobar un decreto ley que clarifique que se aplica el máximo de subida salarial permitido por la normativa estatal.

Por último, anunció que la mensualidad de diciembre y la paga extra se abonarán antes de Nochebuena para facilitar que los empleados públicos dispongan de estos ingresos ante los gastos propios de las fiestas navideñas. “No habrá retraso alguno en las retribuciones”, garantizó.