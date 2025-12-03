Navidad con más empleo en Castilla y León: estas son las profesiones con las que trabajarás seguro

Es tiempo de villancicos, regalos y ...empleo. Castilla y León se prepara para una de las campañas navideñas más activas de los últimos años. Según las previsiones publicadas por Randstad , la comunidad alcanzará 18.750 contrataciones, lo que supone un crecimiento del 5,7% respecto al pasado año. La cifra supera incluso la media nacional, situada en el 4,7%.

Por provincias, Segovia será la que experimente un mayor impulso, con un aumento del 11,7% y más de 1.280 contratos. También destacan los incrementos de Valladolid: +10,7% (4.200 contratos), Palencia: +8,2% y Ávila: +7,3%

En el lado opuesto, Salamanca registra un ligero estancamiento con 3.200 firmas (-0,2%), mientras que Burgos crecerá un 3,2%, hasta los 2.775 contratos. Por volumen, Valladolid se consolida como la provincia con mayor contratación, seguida de León, que alcanzará 3.400 firmas (+4%).

Jesús Fernández Lima, director regional de Trabajo Temporal en Randstad para la zona Norte, explica que la campaña navideña vuelve a ser uno de los periodos “de mayor dinamismo en el mercado laboral”, impulsado por el auge del consumo y la buena marcha del turismo.

En el conjunto del país, se prevé que la Navidad genere 452.950 nuevos contratos, un 4,7% más que en 2023.

Las profesiones más demandadas en Castilla y León

Los perfiles con más oportunidades laborales durante esta campaña se concentran en tres sectores clave.

En Logística y transporte, un sector decisivo, especialmente en el contexto del Black Friday y la intensificación del comercio electrónico. Los perfiles más solicitados son el de mozos de almacén, empaquetadores, carretilleros, conductores y repartidores, y personal de atención al cliente online y telefónica.

Las empresas buscan además profesionales con competencias digitales y manejo de plataformas de gestión logística.

Se mantiene como uno de los sectores más dinámicos gracias al buen momento del turismo en la región. Estos son los perfiles más demandados: camareros con experiencia y personal de sala, capaz de adaptarse a picos de trabajo.

Se valoran especialmente la capacidad de trabajo en equipo, la rapidez y la resolución de incidencias.

Con el incremento de ventas navideñas, el comercio refuerza sus plantillas. Los perfiles más buscados son los de dependientes, promotores y personal de venta y asesoramiento.

Las empresas destacan la importancia de la habilidad comunicativa, la cercanía con el cliente y la familiaridad con herramientas digitales.

A escala nacional, la hostelería será el sector que más empleo genere, con 174.190 contratos, un 12,4% más que el año pasado. Le siguen logística y transporte, con cerca de 160.000 firmas, y el comercio, que alcanzará los 119.000 contratos.