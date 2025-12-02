Los maestros en Castilla y León cobran 2.436 euros de media: 500 menos que los canarios y 50 más que los catalanes

¿Saben eso de “gano menos que un maestro de escuela”? Pues siempre es la eterna disyuntiva. Si nos ponemos en situación. Concretamente, en una escuela de Castilla y León, un maestro corrige exámenes mientras observa el reloj.

Pues bien, cada minuto que pasa, sabe que su esfuerzo vale menos que en otras comunidades autónomas de España. En 2025, su salario medio es de 2.436 euros, por debajo de la media nacional.

Aunque enseña con la misma dedicación que sus colegas de Canarias o País Vasco, su nómina apenas roza la mitad de la que perciben los docentes mejor pagados del país. Esta desigualdad ha sido denunciada en un estudio presentado hoy por la Unión General de Trabajadores (UGT).

Según esto, el salario medio de los maestros en Castilla y León alcanza en 2025 los 2.436,18 euros, situándose por debajo de la media nacional de 2.545 euros.

El sindicato advierte que las retribuciones de los docentes castellanos y leoneses son de las más bajas de España, solo por delante de los docentes asturianos (2.312,6 euros), aragoneses (2.382,5), catalanes (2.399,7 euros), extremeños (2.428,2) y valencianos (2.430,8 euros).

A la cabeza en salarios, los docentes de Canarias (2.986,31) y los de Ceuta y Melilla (2.960,29 euros), principalmente gracias a complementos de residencia.

UGT ha reclamado la “urgencia de equilibrar estas diferencias salariales entre los territorios”, considerando que el mismo desempeño profesional “debería ir acompañado de las mismas o similares retribuciones”.

Actualmente, el sueldo base es de 1.152,97 euros en todas las comunidades autónomas (excepto Navarra, donde roza los 2.000 euros).

Complementos

A esto se suma, en Castilla y León, un complemento por destino de 569,13 euros y un complemento específico de 689,8 euros, inferior al que perciben docentes en otras comunidades, como País Vasco, donde supera los 1.000 euros.

En Ceuta, Melilla y Canarias, los docentes perciben un plus de residencia que eleva significativamente su salario, alcanzando los 788,9 euros en algunos casos.

Por categorías, los profesores especialistas en FP en Castilla y León perciben una media de 2.567,89 euros, mientras que los de Secundaria alcanzan los 2.751,31 euros, cifras también por debajo de la media nacional.

UGT denuncia que, aunque el cuerpo docente es de carácter estatal, en la práctica las comunidades autónomas “no aplican igual las subidas salariales”, generando diferencias de hasta 680 euros de media, 60 más que en 2024, dependiendo del territorio.

La disparidad es menor entre los maestros, por debajo de 550 euros, y mayor entre el profesorado de FP, superior a 800 euros.

El sindicato subraya que estas diferencias salariales “se deben a los distintos conceptos y cantidades de los complementos autonómicos” y aboga por una negociación que permita mejorar las condiciones retributivas del profesorado.

UGT recuerda que, tras la firma del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI en 2022, las retribuciones docentes aumentaron un 9,8%, y que el nuevo acuerdo de mejora del empleo público para 2025-2028 contempla un incremento adicional del 11%, trasladando a las administraciones autonómicas la responsabilidad de garantizar salarios justos a sus docentes.