La reina Sofía entrega a Mañueco el Premio Evolución 2025 en la fiesta de la Fundación Atapuerca

La reina Doña Sofía, presidenta de Honor de la Fundación Atapuerca, ha presidido hoy la ceremonia de entrega de los VIII Premios Evolución y del I Premio Emiliano Aguirre, concedidos a Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell; Alfonso Fernández Mañueco; y al Parlamento Europeo.

La ceremonia, dada su magnitud, se ha celebrado en el Museo de la Evolución Humana y ha reunido a patronos, miembros del consejo científico de la Fundación, colaboradores, miembros del Equipo Investigador de Atapuerca, representantes institucionales y entidades del ámbito público y privado, así como amigas y amigos de la Fundación Atapuerca.

En esta VIII edición, Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez de Castro (el premio ha sido recogido en su nombre por su hija) y Eudald Carbonell han recibido el Premio Evolución a la Labor Científica en reconocimiento a su contribución al conocimiento de la evolución humana y al desarrollo del proyecto científico, cultural, social y económico de Atapuerca.

El Premio Evolución a los Valores Humanos ha sido concedido a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, por el respaldo de la institución al Proyecto Atapuerca a lo largo de años.

Por su parte, el I Premio Emiliano Aguirre ha recaído en el Parlamento Europeo, presidido por Roberta Metsola, como reconocimiento a su papel como institución que representa a la ciudadanía de los 27 países de la Unión Europea y como referente de diversidad y pluralidad en Europa. Metsola ha enviado un mensaje de agradecimiento a través de un vídeo proyectado durante la ceremonia, y el galardón ha sido recogido por Ana María Andrés Marín, directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España.

La decisión del Patronato subraya el carácter profundamente europeo de los hallazgos arqueológicos que cada verano ofrece la sierra de Atapuerca. Entre ellos, destaca el descubrimiento realizado en 2022, en la Sima del Elefante, del fósil humano más antiguo identificado en el continente: “Pink”, el rostro de un adulto perteneciente a una especie aún sin clasificar —provisionalmente denominada Homo afinos erectos— con una antigüedad superior a 1,2 millones de años.

Premios Evolución y Premio Emiliano Aguirre

Los “Premios Evolución” fueron creados en el año 2009 por la Fundación Atapuerca para reconocer a quienes contribuyen a mejorar el conocimiento sobre la evolución humana y a construir una sociedad más consciente y responsable. La selección de los galardonados se discute en el patronato de la Fundación, que es el órgano encargado de tomar la decisión final. Estos premios cuentan con dos categorías: una dedicada a los valores humanos y otra a la labor científica.

Por su parte, el “Premio Emiliano Aguirre” surge en 2025, con motivo del centenario del nacimiento de Emiliano Aguirre, considerado el ‘padre de Atapuerca’ y pionero de la paleoantropología en España. Esta distinción, creada en su honor, reconoce la labor de instituciones o personas cuya trayectoria refleja la visión de excelencia, pluralidad y compromiso con la ciencia que caracterizó a Aguirre.

Patronato de la Fundación Atapuerca

Previo a la celebración de los Premios, el Patronato de la Fundación Atapuerca se reunió hoy bajo la presidencia de Antonio Miguel Méndez Pozo, para celebrar su última sesión del año.

Para el año 2026, el Patronato ha aprobado el presupuesto y el plan de actuación, alineados con los fines fundacionales de la Fundación y enmarcados en su filosofía “Evolución responsable, progreso consciente”.

El Plan de Actuación 2026 reafirma a la Fundación Atapuerca como espacio de encuentro entre ciencia y sociedad. A través del apoyo a la investigación, la gestión del patrimonio científico y cultural y la educación, la Fundación sigue avanzando hacia un modelo de gestión sostenible y comprometido con el conocimiento como herramienta de progreso.

El presupuesto aprobado para 2026 asciende a 2.030.473,62 euros, lo que representa un incremento del 15,17% respecto a 2025. De este presupuesto, el 87,37% se destina directamente al cumplimiento de los fines fundacionales.

Centro de Investigación de Atapuerca

El Centro de Investigación Emiliano Aguirre combina investigación y difusión, y para 2026 sus actividades se estructuran en dos grandes áreas. En la primera, la Memoria de Atapuerca, se avanzará en la consolidación de la biblioteca, completando la catalogación de todas las publicaciones recibidas.

Paralelamente, se establecerán las bases para la catalogación del archivo documental, adaptando los trabajos realizados en años anteriores a los nuevos procedimientos e incorporando progresivamente nuevos registros. En la fototeca, y con la asesoría de especialistas, se definirán los procedimientos de trabajo y se catalogarán las imágenes del periodo 1978-1990, con el objetivo de preparar una exposición que reúna las más significativas.

Por otro lado, la Fundación Atapuerca, desde el Centro de Investigación Emiliano Aguirre y bajo la dirección de Eudald Carbonell, impulsa una nueva línea educativa basada en años de investigación de Carbonell en el concepto de la autoecología social humana.

En colaboración con la Universidad de Burgos, esta iniciativa busca incorporar al currículo escolar contenidos vinculados a la evolución humana, desde la perspectiva de la supervivencia de la especie y la responsabilidad social. Para ello, se profundizará en el marco conceptual desarrollado por Carbonell y se trasladará al ámbito educativo, con el objetivo de convertir los resultados de la investigación en recursos prácticos que permitan a las nuevas generaciones comprender cómo el conocimiento del pasado nos ayuda a afrontar los desafíos del presente y del futuro.

Compromiso con la investigación

La Fundación mantiene su programa de ayudas económicas para apoyar la carrera científica del Equipo Investigador de Atapuerca (EIA). Hasta ahora, 94 miembros del EIA se han beneficiado de estas ayudas, fortaleciendo así su labor y contribución al conocimiento de la evolución humana.

Durante la campaña de excavación, cuya financiación principal corre a cargo de la Junta de Castilla y León, la Fundación actúa como punto de encuentro de los centros científicos y universidades integradas en el Proyecto, respaldando financiación, logística, seguridad, administración, comunicación y relaciones institucionales.

Además, en colaboración con Fundación Palarq, impulsa proyectos de investigación en España —en Burgos y en la Cueva de Altamira— y en el extranjero, con iniciativas en Senegal, el sur del Cáucaso y La India, así como acuerdos de intercambio de investigadores con países como Georgia, Reino Unido y Argentina.

Mañueco ensalza la labor de Atapuerca

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asistido hoy al acto de entrega de la 'VIII edición Premios Evolución y los I Premios Emiliano Aguirre', organizados por la Fundación Atapuerca y presididos por la Reina Doña Sofía, donde ha agradecido el Premio Evolución a los Valores Humanos que ha recibido de manos de Su Majestad.

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha reconocido la labor que realiza la Fundación Atapuerca que ha permitido situar este proyecto como un referente esencial para el estudio de la evolución humana y de los primeros pobladores de Europa. Además, ha reafirmado el respaldo permanente de la Junta de Castilla y León al proyecto de Atapuerca y ha destacado que este yacimiento se ha convertido en un polo de atracción turística y social gracias al esfuerzo conjunto de los agentes económicos y sociales de Burgos y del resto de la Comunidad.

Finalmente, el presidente ha trasladado a Su Majestad la Reina Doña Sofía el agradecimiento de los castellanos y leoneses por su compromiso con Castilla y León, y ha destacado su trayectoria desarrollada durante los cincuenta años de Monarquía, caracterizada por la responsabilidad y la entrega.