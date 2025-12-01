Mañueco presenta su hoja de ruta con 40 retos para situar a Castilla y León en el podio de España: “El PP cumple”

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, esta mañana en Valladolid L. Pérez ICAL

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha clausurado este lunes en Valladolid el foro de presentación de los indicadores del proyecto “Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España”, una iniciativa que, según afirmó, marcará la “hoja de ruta política” del PP en los próximos años.

Mañueco ha destacado que esta nueva hoja de ruta supone “un paso más” en el objetivo de colocar a Castilla y León “en el podio de España” en calidad de vida, y reivindicó un estilo de gestión “centrado en las soluciones” frente al “ruido que intoxica la política nacional”.

“Otros están en el zasca o en levantar muros; nosotros creemos en la buena política, la que permite avanzar”, ha insistido. Y ojo, porque lo del lema de "poco ruido y muchas nueces", va en serio. En la sede del PP de Castilla y León ya se puede ver una urna con el alimento, como se ve en esta imagen.

El proyecto se sustenta en 40 indicadores públicos, externos y verificables, agrupados en nueve ejes principales: empleo, vivienda, educación, sanidad, servicios sociales, transportes, agricultura y ganadería, medio ambiente, sostenibilidad, y patrimonio.

Según ha explicado Mañueco, Castilla y León ya se sitúa entre las tres mejores comunidades en 26 de los 40 indicadores, aunque advirtió de que “lo difícil no es llegar, sino mantenerse”, y aseguró que existe “margen de mejora” en todos los apartados.

En los 14 indicadores restantes, reconoció que todavía queda “trabajo por recorrer”, pero mostró su confianza en que la comunidad logre avanzar en cada uno de ellos: “No será fácil, pero somos muy ambiciosos”.

Situación actual y retos por áreas

El líder popular detalló varios ejemplos por eje:

Empleo: Castilla y León ocupa la tercera posición a nivel nacional, pero buscará mejorar la tasa de paro juvenil, donde la comunidad se sitúa en el noveno puesto.

Vivienda: Es la segunda región con mayor fiscalidad favorable para jóvenes, aunque solo quinta en inversión por habitante en edificación.

Educación: Tercera en gasto universitario, ámbito en el que se prevé aumentar la inversión.

Sanidad: Sexta en lista de espera quirúrgica, con intención de mejorar estos tiempos.

Servicios sociales: Décima en acogimiento familiar de menores, un apartado que se reforzará.

Transportes: Cuarta comunidad en movilidad con vehículo eléctrico, con margen de crecimiento.

Agricultura: Quinta en superficie agraria ecológica, indicador que se aspira a impulsar.

Medio ambiente: Líder en energías renovables, aunque Mañueco reclamó más inversión del Gobierno central. Octava en reciclaje de recogida separada, donde prevé mejoras.

Patrimonio: Primera en turismo rural, pero cuarta en visitantes nacionales, un dato que también se espera elevar.

Compromiso electoral

Mañueco ha explicado que los equipos de trabajo del PP han mantenido reuniones en toda la comunidad y seguirán haciéndolo con asociaciones de la sociedad civil, porque se trata de “un proyecto que implica a todos”.

Esta hoja de ruta se incorporará íntegramente al programa electoral del partido de cara a las próximas elecciones autonómicas.

El presidente del PPCyL concluyó asegurando que el objetivo de situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades para vivir “será posible entre todos”. “Lo nuestro es cumplir. Se lo merecen quienes buscan empleo, quienes sacan adelante su negocio y quienes se ponen el mono de trabajo cada mañana”, afirmó.