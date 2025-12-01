Castilla y León viaja a Argentina en busca de nuevas oportunidades: reunión con dos grandes empresas

Reunión con el embajador de España en la República Argentina, Joaquín María de Arístegui JCYL

La Junta de Castilla y León refuerza su apuesta por la internacionalización y la captación de inversiones con la apertura de la agenda económica y comercial del viaje institucional a Argentina.

La vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Isabel Blanco, iniciará este martes una intensa ronda de encuentros con grandes empresas con presencia tanto en la Comunidad como en el país sudamericano, con el objetivo de ampliar proyectos, atraer nuevas inversiones y consolidar empleo en el territorio castellano y leonés.

El viaje se presenta como una oportunidad estratégica para fortalecer los lazos entre el tejido empresarial de Castilla y León y uno de los países con mayor comunidad española del mundo.

La vicepresidenta abrirá la jornada reuniéndose con Mario Galliano, CEO de Vivunt Pharma en Argentina. Durante el encuentro se analizarán los proyectos actuales del grupo farmacéutico en la Comunidad, donde ya opera una planta en Villadangos del Páramo (León), así como las posibilidades de seguir intensificando su inversión y actividad industrial en la región.

El objetivo es reforzar una relación económica que ha permitido consolidar empleo de calidad en el sector farmacéutico y abrir la puerta a futuras líneas de expansión desde Castilla y León hacia mercados internacionales.

Posteriormente, Isabel Blanco visitará la factoría de Gestamp Automoción en Buenos Aires, acompañada por la directora corporativa de Asuntos Institucionales, Mireia Arroyo de la Parte, y el CEO Mercosur, Miguel Ángel Vicente.

Gestamp es una multinacional clave para el sector automotriz de Castilla y León, donde cuenta con dos fábricas estratégicas: una en Dueñas (Palencia) y otra en Burgos.

La reunión permitirá explorar nuevas sinergias y evaluar el papel de la Comunidad como territorio competitivo para continuar desarrollando proyectos vinculados a la innovación, la automoción y la industria del futuro.

Emprendedores

La vicepresidenta mantendrá también estos días una reunión con la Asociación Castellana y Leonesa de Empresarios (Acyle) de Argentina, creada hace 18 años con impulso de la Consejería de Economía.

Esta entidad agrupa a emprendedores estrechamente vinculados a la Comunidad y colabora activamente en misiones comerciales, promoción de talento y programas de financiación.

Blanco trasladará a los empresarios la importancia de mantener y ampliar esta colaboración, destacando el valor de Argentina como país prioritario para la proyección exterior de Castilla y León.

Durante la jornada previa, la vicepresidenta también se reúne con el embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui, y posteriormente con el cónsul general en Buenos Aires, José María Ridao, reforzando la coordinación institucional para apoyar las inversiones en ambos territorios.