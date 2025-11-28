El PP calienta la manifestación del domingo contra Sánchez: “España está harta de sus chorizos y sus puteríos”

El secretario general del PP, Miguel Tellado; el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Territorial, Elías Bendodo en Burgos R. Ordóñez ICAL

El secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, ha lanzado este viernes desde Burgos un enérgico llamamiento a la movilización ciudadana, convocando a los españoles a una concentración "sin siglas" el próximo domingo, 30 de noviembre, a las 12 del mediodía en el Templo de Debod de Madrid.

El objetivo de esta manifestación es protestar contra lo que Tellado ha denominado la "amenaza de un Sánchez que ha dejado atrás la socialdemocracia para abrazar la socialdelincuencia".

En sus declaraciones, Tellado ha empleado un lenguaje contundente para criticar al actual Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, afirmando que "España está harta".

El dirigente popular ha enumerado una lista de reproches muy duros: "España está harta de él, harta de los saqueos, harta de sus golpes continuados al Estado de derecho, harta de que se escuche más a Otegi que a la gente honrada”.

Para seguir con sus palabras más duras: “Harta de la mafia sanchista, harta de sus chorizos, harta de su putería, de sus cloacas, de sus mentiras y de sus miserias, harta de pagar la fiesta de toda esta banda de delincuentes".

Ante esta situación, el PP ha sentenciado que "hasta aquí hemos llegado". "No vamos a permitir que se siga robando lo que es de todos desde el Gobierno de España y volando por los aires lo que tanto tiempo y tanto esfuerzo le costó construir a la sociedad española", ha asegurado.

Elecciones y regeneración

El propósito de la concentración en el Templo de Debod es claro: "pedir elecciones y para pedir que se acabe ya esta agonía vergonzosa".

Tellado ha insistido en que los ciudadanos "anhelan una nueva etapa de limpieza y regeneración que solo puede venir de la mano del Partido Popular".

El secretario general del PP ha reiterado la idea de que "desde que gobierna la socialdelincuencia, los ciudadanos están abandonados". Por ello, ha instado a "la España harta del saqueo, el puterío, las cloacas, las mentiras y la miseria generada por este Gobierno" a acudir a la cita para "exigir el fin de esta agonía".

Para reforzar su discurso, Tellado ha hecho referencia implícita a recientes escándalos que salpican al entorno socialista.

"La mayoría absoluta de los integrantes del Peugeot ya sabe cómo es una cárcel por dentro. Cerdán abrió camino, Ábalos y Koldo le han seguido. Y veremos si hay tres sin cuatro", ha zanjado en referencia a investigaciones de presunta corrupción.