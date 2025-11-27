Vuelve el surtido navideño de charcutería y quesos a los Mercadona de Castilla y León: con una novedad muy ‘picante’

Los 63 supermercados Mercadona en Castilla y León ya lucen su completo surtido navideño de charcutería y quesos, una selección que la compañía recupera cada año por su popularidad entre los clientes de la región y que este 2025 llega reforzada con novedades pensadas para realzar los aperitivos típicos de estas fechas.

Entre los productos tradicionales que regresan a las tiendas castellano y leonesas destacan los Bocaditos de Papaya, la Tabla de Delicias de Queso rellenos de mermelada, con caprichos de pimiento asado, bocaditos de crocanti y bocaditos con topping de piña.

Así como los Caprichos de Manzana, elaborados con leche de vaca y cabra y rellenos de confitura de manzana.

También vuelven propuestas muy demandadas por los clientes de la comunidad, como la Crema de Queso Brie con Trufa, perfecta para acompañar tostadas y panes; los Chorizos y Salchichones Ibéricos.

Una amplia variedad de patés, entre ellos el Paté Ibérico con Trufas, el Paté de Oporto, la Mousse de Pato a la Pimienta Verde y la Tabla de Patés de Pato con cinco sabores diferentes.

A este surtido se suman novedades en quesos, ya disponibles en los establecimientos de la cadena en Castilla y León.

La principal incorporación es el Queso Curado Jalapeño, elaborado con leche pasteurizada de oveja y jalapeño verde, que se encontrará en todas las tiendas de la región. En Canarias, esta referencia se sustituye por una versión con mojo picón.

Junto a estas innovaciones, Mercadona incorpora también opciones de máxima calidad a precio competitivo dentro de su oferta de jamones y quesos: la media pieza de Queso Viejo Intenso, la pieza entera de Queso Viejo, así como Jamones y Paletas de Bellota, disponibles en los supermercados de Castilla y León hasta agotar existencias.

La compañía refuerza así su propuesta para las celebraciones navideñas, un momento clave en el que los clientes castellanos y leoneses buscan productos especiales para compartir en familia.