Page ensalza su liderazgo en Castilla-La Mancha y ataca a Cospedal: "Creamos 53 empleos al día, el PP destruía 46"

Emiliano García-Page en la IV Escuela de Gobierno del PSOE de Castilla y León

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha participado, en la tarde de este viernes 21 de noviembre, en la IV Escuela de Gobierno del PSOE de Castilla y León que ha arrancado a las 16:30 horas con la mesa inaugural y que se está desarrollando en Salamanca, concretamente en el Colegio Arzobispo Fonseca.

En la primera de las dos jornadas con la que contará la escuela se ha desarrollado la mesa que llevaba el título de ‘Atrévete al cambio en Castilla y León. Quedarse es futuro’, que ha estado moderada por la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

En la misma han participado Carlos Martínez, secretario general del PSOE en Castilla y León y candidato a la presidencia de la Junta, además del presidente de Asturias, Adrián Barbón, el secretario general del Grupo Socialista en el País Vasco, Eneko Andueza y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El presidente ha cargado duramente contra María Dolores de Cospedal y ha hecho un repaso a sus diez años de gobierno.

“Cospedal disfrutaba con los recortes”

María Dolores de Cospedal fue la primera mujer en presidir la comunidad de Castilla-La Mancha, ocupando el cargo entre 2011 y 2015. Fue en 2015 cuando Emiliano García-Page cogía el testigo.

El presidente de Castilla La-Mancha ha hecho un repaso a estos dos lustros de gobierno afirmando que la suya era una autonomía que “ansiaba igualdad” y ha añadido que la ciudadanía de su comunidad ha “percibido un tremendo cambio entre lo que había y lo que hay”.

“Hablar de Castilla La-Mancha ahora es hacerlo de nosotros mismos. Todo es público, pero nos encontramos con una comunidad con un panorama horroroso. Encabezábamos el recorte en Sanidad, en Educación, en prestaciones sociales. Cospedal disfrutaba con los recortes. Nos enfangaron bien”, ha explicado Page.

Todo sobre la “herencia recibida” por parte del PP y bajo ese gobierno entre 2011 y 2015 de los “populares” y María Dolores de Cospedal que “aplicó la receta de los despidos a médicos, funcionarios, y docentes”, entre otros, como ha explicado Page.

El socialista ha añadido que Cospedal “endeudó en cuatro años Castilla La-Mancha tanto como el PSOE en 35” firmando un “recorte obsceno y tremendo”.

Trabajo durante diez años

“No teníamos ni un euro. La situación era muy mala. Había que pagar nóminas y había que hacer justo lo contrario que había hecho Cospedal. Nos encontramos cosas que nos dolían en el alma. Se habían suprimido becas de comedor escolar y también muchos comedores. Lo logramos revertir”, ha añadido Page.

El presidente de Castilla La-Mancha ha añadido que desde 2015 “reconstruyeron los planes de empleo” y tomaron medidas que “beneficiaron a los ciudadanos” con un trabajo “arduo, pero gratificante”.

“Cospedal y el PP prometieron empleo y en los cuatro años que estuvieron destruían 46 puestos al día. Ahora creamos 53. Hemos reconstruido el sistema sanitario y el educativo. Hay 14.000 sanitarios más que hace diez años. Ahora funciona la rueda y cambian las prioridades”, ha añadido Page.

El buen gobierno

El presidente de Castilla-La Mancha ha añadido que “el buen gobierno es hacer lo que prometes a la gente” añadiendo que “tenemos problemas, pero el 90% de ellos, como país, no tienen que ver con los que existían hace 30 o 40 años”.

“Esas son consecuencias de nuestro éxito. Contamos con la mayor esperanza de vida del planeta. Ahora se vive más y se vive mejor. Hay que seguir haciendo lo que hacemos ante el ruido y el ambiente que existe”, ha finalizado Page.

El socialista ha querido ensalzar que la comunidad ha crecido “en medio millón de habitantes” en los últimos años y ha apostado por “preocuparse por el territorio” y “no despreocuparse como hace el PP”.

El presidente de Castilla La-Mancha ha sacado pecho de su gestión a lo largo de sus diez años de gobierno cargando duramente contra su antecesora.