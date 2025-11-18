Mañueco presume del “éxito” de la Tarjeta Buscyl: más de 520.000 usuarios y 2,3 millones de viajes gratuitos

El presidente de la Junta de Castilla y León visita la estación de autobuses de Benavente JL Leal ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha sacado pecho este martes en Benavente del “éxito” de la Tarjeta Buscyl durante su visita a las renovadas instalaciones de la Estación de Autobuses de Benavente, rebautizada como Concordia de Benavente.

La infraestructura ha sido objeto de una rehabilitación integral promovida por el Ejecutivo autonómico, con una inversión superior al millón de euros.

Durante su intervención, Mañueco ha destacado que la Tarjeta Buscyl, implantada hace cinco meses, ya cuenta con más de 520.000 usuarios en toda la Comunidad y ha permitido realizar 2,3 millones de viajes gratuitos en las 2.600 rutas disponibles.

“Creemos en un transporte eficaz y cercano. Apostamos por la igualdad de oportunidades y el progreso, porque somos más de nueces que de hacer ruido como otros”, ha vuelto a insistir el presidente de la Junta.

En la provincia de Zamora, el programa supera los 20.000 viajes gratuitos y se han emitido más de 36.000 tarjetas, de las cuales 4.200 pertenecen a vecinos de Benavente.

El presidente subraya que esta iniciativa “refleja la apuesta de la Junta por una movilidad sostenible, al tiempo que facilita el ahorro de las familias y genera oportunidades, especialmente en el medio rural”.

La remodelación de la estación benaventana incluye mejoras en eficiencia energética, accesibilidad y habitabilidad. Estas instalaciones atienden a 100.000 viajeros al año, entre ellos los usuarios de las 56 rutas gratuitas que circulan con la Tarjeta Buscyl.

“Donde otros eliminan paradas del AVE en Sanabria, nosotros apostamos por el transporte gratuito”, ha afirmado Mañueco en relación al Ministerio de Transportes.

La actuación se integra en el Plan de Modernización de Estaciones de Autobuses, dotado con 40 millones de euros para esta legislatura.

En este marco, ya han sido reformadas las estaciones de Ávila, Palencia, Salamanca, León, Soria, Ponferrada, Ciudad Rodrigo y Almazán, mientras continúan los trabajos en Valladolid y El Burgo de Osma. Además, la Junta ha licitado recientemente el proyecto de renovación de la Estación de Autobuses de Zamora, un equipamiento que, según Mañueco, ofrecerá «instalaciones modernas y funcionales acordes con el desarrollo urbano de la ciudad".

Más inversiones para Benavente

Durante su visita, Mañueco también destacó el incremento previsto en las inversiones destinadas a Benavente en el proyecto de Presupuestos de 2026.

Entre las actuaciones señaladas figuran la mejora del abastecimiento de agua, la promoción de nuevas viviendas públicas en régimen de venta, el impulso a los polígonos industriales de Villabrázaro y Puerta Noroeste, así como el desarrollo de infraestructuras clave como el CEIP Fernando II o la nueva Residencia de Personas Mayores del municipio.