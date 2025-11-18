Llega la nieve a Castilla y León: tres provincias estarán en alerta y afectará a sus carreteras

Carreteras cortadas por la nieve en Castilla y León en una foto de archivo ICAL

Llegan las nieves a la Comunidad. La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha procedido a la activación de la fase de Alerta del Protocolo de coordinación de actuaciones ante situaciones meteorológicas extremas que puedan afectar a la Red de carreteras del Estado.

Esta medida se toma ante el aviso de nevadas significativas que impactarán diversas zonas de las provincias de León, Palencia y Burgos.

La alerta establece la coordinación de medios para garantizar la seguridad vial y minimizar las incidencias en la red principal de carreteras.

El aviso por nevadas es especialmente relevante en la Cordillera Cantábrica de León, donde se esperan las mayores acumulaciones de nieve.

Se prevé que, a partir de las 00:00 horas del 20 de noviembre la acumulación de nieve en 24 horas pueda alcanzar hasta 20 centímetros en cotas superiores a los 1.000 metros.

La activación de la fase de Alerta moviliza recursos en tres provincias de la comunidad: León, Palencia y Burgos.

La provincia de León será la primera en iniciar la alerta en su zona de Cordillera Cantábrica, con el aviso entrando en vigor a las 18:00 horas del martes 19 de noviembre.

A la medianoche, a las 00:00 horas del miércoles 20 de noviembre, la alerta se extiende a la Cordillera Cantábrica en Palencia y a varias zonas de Burgos. En esta última provincia, la afectación inicial cubre la Cordillera Cantábrica y la zona Ibérica.

Más tarde, a partir de las 18:00 horas también del miércoles 20, la alerta se ampliará a las zonas burgalesas de Treviño, Meseta y el Norte.

Actualmente, las autoridades señalan que la finalización de esta fase de alerta queda Sin Determinar en todas las zonas mencionadas, lo que subraya la necesidad de precaución continuada en las carreteras afectadas.