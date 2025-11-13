Medio Ambiente presenta el presupuesto más alto de su historia con 1.071 millones: 292 para la lucha contra incendios

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, comparece en las Cortes para informar sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, en lo relativo a su departamento. Rubén Cacho / ICAL

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha comparecido hoy ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para detallar el proyecto de presupuestos de su departamento para 2026, que alcanza los 1.071,4 millones de euros.

El presupuesto más alto en la historia de la Consejería, con un crecimiento del 23,62 % respecto al ejercicio anterior. A esta cifra se suman otros 102 millones para suelos industrial y residencial que eleva la cifra a los 1.173 millones.

El presupuesto propio de la Consejería asciende a 663,3 millones de euros, mientras que su sector público —integrado por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) y la Fundación Patrimonio Natural (FPN)— dispondrá de 408 millones. En conjunto, el área gestionará el 5,1 % del gasto total por consejerías, consolidándose como una de las de mayor peso inversor en la Comunidad.

Del volumen total, más del 77 % de los recursos (812 millones) se destinan a proyectos de inversión en el territorio, consolidando el compromiso de la Junta de Castilla y León con el desarrollo sostenible, el apoyo al medio rural, la creación de empleo y la mejora de la calidad de vida de las familias.

Las cuentas de 2026 refuerzan los ejes estratégicos de la Consejería: el acceso a la vivienda, la modernización de las infraestructuras ambientales, la gestión sostenible del patrimonio natural y la mejora del operativo de prevención y extinción de incendios forestales y del sistema de emergencias, siempre con el reto demográfico y la cohesión territorial como telón de fondo.

Vivienda, Arquitectura, Urbanismo y Ordenación del Territorio: 278 millones

El área de Vivienda, Arquitectura, Urbanismo y Ordenación del Territorio dispondrá en 2026 de 278 millones de euros, lo que supone un 88 % más que en el último presupuesto aprobado. Si se añaden las actuaciones de suelo industrial y residencial, la dotación total alcanzará los 380,5 millones, reflejando el mayor esfuerzo inversor de la historia autonómica en materia de vivienda y ordenación del territorio.

La vivienda será uno de los pilares fundamentales del presupuesto, con 262,5 millones de euros destinados a políticas de alquiler, promoción de vivienda pública y mejora de la eficiencia energética.

Se destinarán 137,8 millones al incremento del parque público de viviendas, mediante programas como Rehabitare, Cohesión Territorial o la promoción de viviendas protegidas para jóvenes en el medio rural, así como al desarrollo de proyectos innovadores de vivienda colaborativa (cohousing).

En ayudas al alquiler se contará con 44,5 millones, garantizando por décimo año consecutivo que todos los solicitantes que cumplan los requisitos reciban su prestación. Castilla y León es la única comunidad no foral que mantiene este compromiso. Un crédito ampliable a fin de llegar a la totalidad de los solicitantes, que podría hacer llegar la partida a los 56 millones.

Además, 79,7 millones financiarán la rehabilitación energética y la conservación del parque residencial, tanto público como privado, avanzando hacia la descarbonización y el consumo casi nulo en los edificios.

Se incluyen las nuevas líneas de aseguramiento del cobro de la renta por los propietarios a cambio de dar las viviendas en alquiler asequible y la de ayudas a la rehabilitación privada en el medio rural (Rehabitares privado) a cambio de fijar residencia en la Comunidad o dedicar la vivienda a alquiler asequible.

En el área de Arquitectura, con una dotación de 8,4 millones, se continuará con la recuperación del patrimonio arquitectónico, destacando las actuaciones en el Museo de la Semana Santa de Zamora, La Tejera en Palencia y la rehabilitación de viviendas afectadas por incendios en Las Médulas (León).

Por su parte, Urbanismo y Ordenación del Territorio contará con 6,4 millones de euros, destinados a culminar la aprobación de las Normas Urbanísticas Territoriales en todas las provincias y a impulsar actuaciones de dinamización demográfica por valor de 6 millones, a través de proyectos tractores y del Plan Soria Conectada y Saludable.

Asimismo, mediante planes y proyectos regionales de actuación territorial, como instrumento de Ordenación del Territorio, Somacyl desarrollará 102,5 millones en actuaciones de suelo industrial y residencial, con proyectos en las nueve provincias para generar suelo de calidad adaptado a las necesidades empresariales y favorecer la implantación de nuevos proyectos económicos y de vivienda.

Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental: 272 millones

El área de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental dispondrá en 2026 de 272,3 millones de euros, un 38 % más que el año anterior, con el objetivo de continuar avanzando en la transición hacia una economía descarbonizada, eficiente y sostenible.

Dentro de las actuaciones más relevantes, destaca la inversión de 73,2 millones en clima y nuevos retos energéticos, de los que 68,5 millones se destinarán al impulso de redes de calor con biomasa forestal, que, entre otros beneficios, favorecen la prevención de incendios forestales; a la eficiencia energética en edificios públicos y privados; y a proyectos de transición energética e industrial, como la producción de hidrógeno verde o biometano.

La gestión de residuos contará con 37 millones de euros, orientados a completar la red autonómica de puntos limpios, modernizar los centros de tratamiento de Burgos, Segovia y Soria, y fomentar la recogida separada de biorresiduos y digitalizar el sistema de gestión. En prevención, evaluación y control ambiental se invertirán 3 millones, reforzando la agilidad administrativa y la mejora de la red de calidad del aire.

En materia de restauración ambiental, se destinarán 10,5 millones de euros a la recuperación de áreas mineras degradadas en León y Palencia, en colaboración con el Fondo de Transición Justa y los programas europeos de recuperación ambiental.

El ciclo del agua constituye uno de los ejes prioritarios, con 146 millones de euros para obras de abastecimiento, depuración y eficiencia hidráulica, un 54 % más que en el presupuesto anterior. Las actuaciones incluirán la mejora de las redes de abastecimiento en 200 núcleos de población, el desarrollo de sistemas mancomunados y continuar la ejecución de 221 depuradoras en municipios de entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes, y de 1.300 en los de menos de 500 habitantes equivalentes, que cuentan con actuaciones y obras terminadas en 833 instalaciones.

Por último, 2,7 millones se destinarán a programas de formación e información ambiental, dentro de la III Estrategia de Educación Ambiental 2024-2030, al Programa de Voluntariado Ambiental, al Festival LINA y al programa de visitas escolares a espacios naturales.

Patrimonio Natural y Política Forestal: 292 millones para luchar contra incendios

La Junta de Castilla y León reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio natural y el impulso del sector forestal, destinando en 2026 un total de 292,67 millones de euros, de los cuales 258,57 millones corresponden a la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal y 34,10 millones a la Fundación Patrimonio Natural. Estas inversiones buscan combinar sostenibilidad, desarrollo económico rural y prevención de riesgos, reforzando al mismo tiempo la identidad y riqueza ecológica de la Comunidad.

El presupuesto se estructura en dos grandes áreas: el sector forestal y la conservación y promoción del patrimonio natural. En el ámbito forestal, se destinarán 222,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 48 % respecto al anterior presupuesto. La mayor parte de estos recursos se destinará a intervenciones directas y subvenciones a selvicultores y operadores del sector.

El objetivo principal es reforzar la prevención y extinción de incendios forestales, mediante la renovación y ampliación de cuadrillas terrestres y helitransportadas, que se incrementa en el 2026 con 4 nuevos helicópteros que se añaden a los 23 medios aéreos actuales, la nueva inversión potenciada en maquinaria pesada, vehículos nodriza, nuevos PMA, y la implantación de un avanzado sistema de videovigilancia que complementa los puestos de vigilancia tradicionales.

Además, se continuará modernizando las herramientas digitales de gestión y coordinación del operativo y se fortalecerá la colaboración con administraciones locales, universidades y proyectos europeos, con el fin de mejorar la planificación y la respuesta ante incendios forestales.

Las mejoras en el personal público funcionario y laboral, en capítulo 1, tienen un incremento de otros 16 millones de euros.

Paralelamente, se destinan 2,6 millones de euros al control de plagas y enfermedades forestales, con especial atención al nematodo del pino, las medidas fitosanitarias tras incendios recientes y la vigilancia de otros organismos cuarentenarios.

Asimismo, se impulsará la dinamización económica del sector forestal mediante subvenciones a la gestión sostenible de montes públicos y privados, plantaciones, restauración de terrenos afectados por incendios y el fomento de actividades como el cultivo de chopo, la bioenergía, la resinación y la construcción sostenible. Estas acciones buscan integrar a la industria de transformación en la Comunidad, generando empleo y contribuyendo a la fijación de población en las zonas rurales.

En el ámbito de la conservación y promoción del patrimonio natural, se presupuestan 70 millones de euros para proyectos ejecutados tanto por la Dirección General como por la Fundación Patrimonio Natural. Se contemplan subvenciones a ayuntamientos en las zonas de influencia de los espacios naturales protegidos, programas de compensación de daños por grandes carnívoros y actuaciones de conservación de especies amenazadas y restauración de ecosistemas, incluyendo la gestión de centros de fauna y la construcción del nuevo CRAS y del centro de cría de urogallo en Valsemana, León. Además, se invertirán recursos en la restauración de hábitats afectados por incendios recientes, priorizando la protección de especies emblemáticas y ecosistemas frágiles.

El presupuesto también contempla acciones de uso público y desarrollo del turismo de naturaleza, con 39,2 millones de euros destinados a infraestructuras, miradores, senderos y equipamientos educativos en espacios naturales protegidos.

Se prestará especial atención a la promoción y divulgación del patrimonio natural mediante la actualización de contenidos interpretativos en Casas del Parque y la organización de eventos culturales que pongan en valor los espacios más emblemáticos de la Comunidad. Finalmente, se destinarán 2 millones de euros a la planificación y gestión de la caza y la pesca, fomentando la conservación, mejora de hábitats y desarrollo del turismo cinegético y de pesca, con especial incidencia en León y Palencia.

Estas actuaciones reflejan el doble objetivo de la Junta de Castilla y León: proteger y conservar la biodiversidad y los recursos naturales de la Comunidad, al tiempo que se fomenta el desarrollo económico de las zonas rurales, generando empleo y contribuyendo a la lucha contra la despoblación. El presupuesto de 2026 refuerza el compromiso de la Junta con un modelo de gestión forestal sostenible y un patrimonio natural vivo, accesible y generador de oportunidades para todos los ciudadanos.

Protección Civil y Emergencias: 21 millones

La Agencia de Protección Civil y Emergencias dispondrá en 2026 de 21,16 millones de euros, un 25 % más que en el ejercicio anterior, con el objetivo de consolidar un modelo integral de gestión de emergencias que refuerce los recursos humanos, materiales y tecnológicos.

El presupuesto permitirá mejorar la dotación del Centro Coordinador de Emergencias (CCE), incrementar el personal técnico y reforzar la estructura tanto a nivel central como provincial para garantizar una atención permanente 24/7 en toda la Comunidad, no sólo en el 112, sino también en el órgano de coordinación de emergencias. También se destinarán recursos a la renovación del parque móvil, la ampliación de la Unidad de Apoyo Logístico, la formación del personal voluntario y la implantación de sistemas tecnológicos avanzados para la gestión y coordinación de emergencias.

Además, un segundo helicóptero de rescate y montaña con rescatadores y medicalizado con médico a bordo, con base en la provincia de León, permitirá reducir de forma sustancial los tiempos de respuesta ante estas acciones de protección civil.

Con este impulso, la Junta de Castilla y León avanza en la construcción de un sistema de protección civil moderno, eficaz y coordinado, centrado en la prevención, la respuesta rápida y la seguridad de las personas ante cualquier emergencia.