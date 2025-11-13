Castilla y León refuerza su sistema sanitario con el mayor presupuesto de la historia: 5.230 millones de euros

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, a su llegada a su comparecencia de este jueves en las Cortes Rubén Cacho ICAL

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, ha presentado ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León el proyecto de presupuestos de su departamento previsto para 2026, que vuelve a suponer un nuevo récord histórico con 5.230 millones, un 7,2% más respecto a los últimos datos de 2024.

"Estas cifras demuestran que la sanidad es uno de los pilares fundamentales de la acción política de la Junta, con el objetivo de avanzar en la consolidación de un modelo de calidad, público, universal y gratuito, con independencia del lugar de residencia", ha destacado Vázquez, que ha hecho hincapié en que "permitirán continuar siendo la comunidad que más porcentaje sobre el total de gasto destina a salud pública, más del doble de la media nacional".

"El incremento constante de los créditos para mejorar la sanidad pública se observa al comparar con el momento de recibir la transferencia de la sanidad en 2002, ya que se destinan 3.100 millones más (146 % aumento). El peso de Sanidad respecto al gasto total por consejerías supone casi un 41 %, siendo la segunda comunidad que mayor porcentaje de su presupuesto destina a Sanidad", ha afirmado.

Así, se podrá seguir destinando a la sanidad de Castilla y León en torno al 7% del PIB autonómico, lo que permite alcanzar los 2.242 euros por habitante protegido, más de 1.300 euros desde 2002, y mantenerse en el grupo de cabeza de las comunidades autónomas en este indicador.

El proyecto contempla asignar a la Atención Primaria más de un 20% del presupuesto de la Gerencia Regional de Salud, cerca de 855 millones (sin contar gasto en recetas), lo que permite mantener a Castilla y León como la tercera comunidad en gasto sanitario en Atención Primaria, 1,4 puntos por encima de la media nacional.

"Este presupuesto demuestra un año más el esfuerzo que realiza la Junta de Castilla y León que, a pesar de sufrir de una infrafinanciación crónica de los servicios públicos básicos por parte del Estado, que el Consejo de Cuentas ha cifrado en 500 millones de euros al año durante los últimos diez años, sitúa a la sanidad como una prioridad", ha señalado Vázquez.

Clasificación

Desde el punto de vista de la clasificación orgánica del gasto, los 5.230 millones presupuestados se reparten entre los dos programas con que cuenta Sanidad. Por una parte, el relativo a la Administración General, dotado con 167,88 millones y, por otra, el relativo a la Gerencia Regional de Salud, con 5.063 millones.

En cuanto a la clasificación económica, el Capítulo I se refiere a los gastos de personal, con 2.653,9 millones, lo que implica la mitad del gasto en personal de toda la Junta de Castilla y León. El objetivo es consolidar los avances logrados en esta legislatura y seguir trabajando para garantizar la adecuada dotación de los profesionales, así como mejorar sus condiciones laborales y retributivas.

El consejero de Sanidad ha explicado que para entender la magnitud de estas cifras hay que recordar que durante esta legislatura la plantilla de Sacyl se ha incrementado un 7,7%.

Vázquez ha destacado, en primer lugar, el objetivo de avanzar en la estabilidad en el empleo, con más de 8.500 plazas ofertadas desde el inicio de la legislatura, de las que 5.500 lo fueron a través del proceso extraordinario de estabilización de personal temporal, y el resto en OPES ordinarias.

Además, para 2026 se van a adjudicar otras 1.000 plazas en categorías tanto sanitarias como de gestión y servicios (82 fisioterapeutas, 40 enfermeras especialistas matronas, 734 TCAEs, o 60 administrativos, entre otras). Y se convocarán otras 1.100 plazas más, entre ellas 430 de médico de familia, 380 enfermeras y 160 enfermeras/especialistas, 40 pediatras o 60 administrativos.

Salud pública

El Capítulo II del presupuesto sanitario, destinado a financiar los 'Gastos corrientes en bienes y servicios', se dota con 1.507 millones. Es la segunda partida presupuestaria más importante después de los gastos de personal y está destinada a garantizar el adecuado funcionamiento de las estructuras de salud pública y de las asistenciales de la Gerencia Regional de Salud.

El mayor peso corresponde a la compra de productos farmacéuticos hospitalarios y material sanitario, por un importe superior a 854 millones, lo que representa el 56 % de todo el Capítulo II.

El consejero de Sanidad ha destacado que la inversión en prevención contribuye a la sostenibilidad del sistema sanitario, por lo que se mantiene en los presupuestos para 2026 la apuesta por la salud pública, cuyo programa dispondrá de 132,9 millones, con un incremento del 20 % que permitirá seguir siendo la comunidad que más gasto sanitario destina a este apartado, más del doble de la media nacional.

El incremento presupuestario para la vacunación es el núcleo central, con más de 55 millones destinados a la adquisición de vacunas. Con ello se completa el aumento realizado a lo largo de esta legislatura -de 21 a 55 millones-, que ha permitido ampliar el Calendario de vacunación e inmunización de Castilla y León y situarlo entre los más completos de España y de Europa.

Inversiones reales

En cuanto a los créditos consignados en los Capítulos VI Y VII, 'Inversiones reales' y 'Transferencia de capital', se consignan más de 240 millones para infraestructuras sanitarias, alta tecnología y equipamiento, reforzando la favorable posición de la Comunidad en dotación de tecnologías avanzadas, muy por encima de la media del SNS.

El crédito disponible en 2026 para inversiones en Atención Primaria -42 millones- permitirá continuar realizando obras de importancia en otros 10 centros de salud y realizar trámites para construir o reformar otros 26 (ver detalle provincializado en comparecencia), además de efectuar obras de mantenimiento y mejora en los centros que lo precisen.

En Atención Hospitalaria se destinarán más de 168 millones, de los que 136 son para obras y 32 para equipamiento. Además, habrá actuaciones de conservación y mejora de las infraestructuras existentes por valor superior a 12 millones.

Los presupuestos para 2026, se destinarán a:

- Seguir incorporando equipos de cirugía robótica de forma progresiva.

- La finalización del Plan de montaje para el Hospital Santa Bárbara de Soria.

- La renovación de un acelerador lineal en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

- El equipamiento de la unidad de radioterapia de Palencia, incluyendo acelerador lineal y TAC simulador.

- El equipamiento del módulo de consultas externas y dotar de equipo de braquiterapia al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

- La nueva sala blanca para el Servicio de Farmacia del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles en Ávila.

- Y a la ampliación y actualización de la radiofarmacia del Complejo Asistencial Universitario de León.

Asistencia sanitaria

Aparte de las inversiones en obras y equipamiento, el subprograma de Atención Primaria para mejorar la cartera de servicios de Sacyl y la accesibilidad de la población a los servicios sanitarios y sus prestaciones, cuenta con una dotación de más de 1.631 millones (de los cuales 855 millones son para receta farmacéutica).

Entre las actuaciones más relevantes para 2026 destacan, como novedad, la implantación de la tarjeta sanitaria virtual o potenciar la tramitación electrónica. Se incidirá en la capacidad de resolución diagnóstica y terapéutica, especialmente en el ámbito de la atención rural, con la actualización del catálogo de pruebas de laboratorio y de imagen.

En este sentido se va a impulsar la telepresencia como modo que permite la asistencia simultánea de más de un profesional a un paciente, en tiempo real, de manera presencial y a distancia, independientemente de su ubicación.

En Atención Hospitalaria, con un presupuesto de 3.049 millones, hay que recordar que el pasado año se realizaron más de 347.000 intervenciones quirúrgicas, más de 252.000 ingresos, más de 1,1 millón de urgencias, cerca de 4,3 millones de consultas con especialistas, y 377.500 tratamientos en hospital de día.

Continuará el despliegue del Plan Integral de Enfermedades Raras 2023-2027 (PIERCYL), reforzando la dotación tecnológica de los cuatro nodos asistenciales de referencia. Se desarrollará el Plan Estratégico de Medicina Personalizada de Precisión 2024-2030 (PEMPPCYL), impulsando el trabajo en red en los hospitales de Castilla y León, y mediante el desarrollo de la medicina personalizada de precisión en áreas como la oncopatología, la alergología, cardiología, farmacogenética y psiquiatría, entre otras.

En 2026, seguirá la ampliación de la cartera diagnóstica de pruebas genéticas que permitan adaptar los tratamientos a las características genéticas y moleculares únicas de los pacientes, gracias a la inversión realizada en 2024 y 2025 en secuenciadores masivos, tanto en los laboratorios de análisis de los nodos de referencia como en los de Anatomía Patológica.

Tras la puesta en funcionamiento de las Unidades Satélite de Radioterapia en Ávila (en 2023) y en Soria (en 2025), avanzan las obras y la licitación del acelerador de Palencia, y se están redactando los proyectos de las de El Bierzo y Segovia, con una inversión conjunta total prevista de 35 millones.

Y tras la entrada en vigor de los convenios de colaboración de asistencia sanitaria formalizados con Madrid, Castilla-La Mancha y el País Vasco, que permiten mejorar las prestaciones sanitarias para más de 160.000 castellanos y leoneses de las provincias de Ávila, Segovia y Burgos, se impulsarán los convenios de colaboración, ya muy avanzados, con Cantabria y La Rioja, y también con Extremadura.

En el área de prestación y Atención Farmacéutica, se consignan, entre los Capítulos II y IV, 1.120 millones de euros, lo que representa un 21 % del presupuesto total. Entre las actuaciones a destacar se encuentra el Plan Integral de Optimización de la Farmacoterapia (Piofar), orientado a la mejora de la seguridad clínica, los resultados y la eficiencia en pacientes polimedicados.

Otro programa reseñable es extender la entrega en proximidad, a través de oficinas de farmacia, de medicamentos de dispensación hospitalaria a pacientes que residen en zonas rurales.

Como novedad, se implantará el aplicativo PARECYL, sistema de gestión electrónica de la prestación ortoprotésica, que mejora el acceso a estos productos para pacientes de Sacyl, facilitando el acceso al material o prescrito sin que tengan que adelantar su importe.

Investigación e innovación sanitaria

El programa de Investigación y Desarrollo cuenta con una dotación de 9,3 millones. Las partidas económicas se centran, en primer lugar, en impulsar la actividad investigadora en salud. Esta legislatura se han reforzado las convocatorias de ayudas a proyectos hasta 1,62 millones, un 62 % más, y en 2026 se mantendrá el incremento de los créditos. Ello va a seguir permitiendo aumentar la participación de investigadores, especialmente jóvenes, facilitando el relevo generacional.

Como se sabe, se dispone ya de una red de institutos de investigación sanitaria, con 2,3 millones para 2026, que esta legislatura se ha completado con la creación de tres nuevos en Valladolid, León y Burgos (IBioVALL, IBIOLEÓN e IBioBURGOS), que se suman al Instituto de Salamanca (Ibsal), que cuenta desde este año con una Fundación para su gestión, y que, junto al Instituto de Ciencias de la Salud (ICSCyL), darán cobertura a toda la Comunidad.

Además, se mantendrá la dotación de las plataformas de apoyo a la investigación como BEOCyL (Biobanco en Red de Enfermedades Oncológicas) y el estudio genético del cáncer hereditario de la Universidad de Valladolid.

Durante 2026 se impulsará la intensificación de la actividad investigadora de los profesionales sanitarios, mediante convocatorias específicas que permiten liberar parcialmente su jornada asistencial. Anualmente se han convocado la intensificación de hasta 16 profesionales.

Además, se ha creado la categoría profesional de investigador clínico y se están desarrollando y potenciando herramientas para sistematizar los procesos de investigación e innovación, como la Unidad de Apoyo a la Innovación de Sacyl (SACYLINNOVA) y la implantación en 2026 de una herramienta específica para la sistematización de los procesos.

En 2026 se completarán los contenidos del espacio web del Portal de Salud dedicado a la I + i y se realizarán campañas de difusión.

Planificacion

El programa de Planificación y Desarrollo cuenta con casi 1,4 millones, lo que permitirá articular la elaboración de los marcos estratégicos que guían el futuro del Sistema Público de Salud de Castilla y León, definir la gobernanza para su despliegue o diseñar los instrumentos de monitorización y seguimiento.

Se han aprobado esta legislatura diez grandes instrumentos de planificación que definen con claridad el rumbo de la política sanitaria: El V Plan de Salud de Castilla y León 2032; El Plan Estratégico de Medicina Personalizada y de Precisión de Castilla y León 2024–2030 (PEMPPCyL); El Plan de Investigación e Innovación en Salud 2023–2027 (PEIISCyL).

El Plan Integral de Enfermedades Raras de Castilla y León 2023–2027, (PIERCyL); El Plan de Calidad y Seguridad del Paciente 2022-2026; La Estrategia de Asistencia en Salud Mental 2024-2030 y el Plan de Humanización en Salud Mental; La Estrategia de Salud Comunitaria; La Estrategia de Atención al Paciente Crónico en Castilla y León, Visión 2024-2030; Y la Estrategia de Investigación e Innovación en Terapias Avanzadas de Castilla y León 2025-2030.

Finalmente, en este ámbito de la planificación, en 2026, se aprobarán la actualización de la Estrategia de Cuidados Paliativos de Castilla y León y el nuevo Plan/Estrategia de Atención al Paciente Oncológico en Castilla y León (ONCYL).

Telecomunicaciones y sociedad de la información

El programa destinado a las telecomunicaciones y sociedad de la información, que cuenta con una dotación de más de 65 millones, permitirá avanzar en la transformación digital del sistema sanitario. En concreto, se pretende dotar el año que viene de herramientas a los profesionales sanitarios, con un nuevo sistema de historia clínica electrónica integrada, con una inversión prevista de 1,9 millones.

Se evolucionará el sistema Unicas para mejorar la atención a los niños afectados de enfermedades raras, en lo que respecta al nodo autonómico para establecer un modelo de atención personalizada en red.

Se finalizará la implantación de una herramienta de gestión de información genética a nivel autonómico en el marco del proyecto SIGENES, con un importe estimado de 414.000 euros en el presupuesto de 2026. Los profesionales podrán disponer también de un servidor de terminologías clínicas, con una inversión estimada de 450.000 euros.

Además, con una inversión de 3,4 millones durante 2025 y 2026, se desplegarán dos algoritmos de inteligencia artificial para apoyo al diagnóstico en imagen radiológica: el primero facilitará la interpretación de radiografías de tórax y el segundo apoyará el cribado de cáncer de mama.

Emergencias sanitarias

Otro de los apartados relevantes del presupuesto son las EMERGENCIAS SANITARIAS, que cuentan con una dotación de 135 millones para consolidar las importantes mejoras del transporte sanitario, tanto aéreo como terrestre.

Actualmente, Castilla y León dispone de 194 Unidades Asistenciales que realizan una media de cerca de 1.000 intervenciones al día, dotación que se va a incrementar este mismo año y en 2026, con la incorporación de seis nuevos helicópteros medicalizados, así como con 14 nuevas ambulancias.

Esto supondrá también un incremento de la dotación de cinco bases de emergencias sanitarias con sus efectivos correspondientes y un importante refuerzo del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias.

Así, para atender a las situaciones de emergencia, habrá operativos con 10 helicópteros medicalizados, uno en cada provincia más otro en El Bierzo, a los que se destina una dotación de 26 millones de euros para 2026, y 204 ambulancias de emergencias sanitarias. Con ellos se mejorará notablemente la rapidez de atención a la población en todo el territorio de Castilla y León.

Fundación de hemoterapia y hemodonación

Otro apartado presupuestario se refiere a la Fundación del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl), que contará en 2026 con una dotación de 23 millones.

Este presupuesto permitirá garantizar la cobertura de la demanda total de componentes sanguíneos de los hospitales de la Comunidad y seguir incrementando la producción de hemoderivados obtenidos del fraccionamiento del plasma para su puesta a disposición de los hospitales públicos.

Asimismo, se mantendrán los programas que el Chemcyl viene desarrollando, como la donación de sangre de cordón, el biobanco, banco de tejidos y preparados biológicos, banco de leche materna, cribado neonatal de enfermedades congénitas y programa de garantía externa de calidad para laboratorios de inmunología.

Entre los gastos de la Fundación se incluyen también las ayudas para las hermandades de donantes que colaboran en la promoción de la donación.

Fundación del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (FIBSAL)

Por último, uno de los hitos relevantes en el impulso a la investigación biomédica en la Comunidad es la consolidación de la Fundación de Investigación Biomédica de Salamanca (FIBSAL), creada con el objetivo de favorecer el desarrollo de una investigación de excelencia en Castilla y León, actuando como estructura única de gestión del Instituto de investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL).

2026 será el primer ejercicio en el que la FIBSAL contará con presupuesto propio dentro de los Presupuestos Generales de la Comunidad, lo que permitirá garantizar su funcionamiento y reforzar su papel estratégico. El volumen total de ingresos estimado asciende a 14,7 millones.