La profesión más buscada esta Navidad en Castilla y León: 110 nuevos puestos de empleo

Con la campaña navideña a las puertas y el auge del comercio electrónico impulsado por el Black Friday, Adecco ha puesto en marcha un nuevo proceso de selección para reclutar a más de 2.400 conductores y conductoras repartidores en toda España.

Esta iniciativa se enmarca dentro del programa “Adecco Aquí Ahora”, una acción del Grupo Adecco orientada a ofrecer empleo inmediato en sectores de alta demanda como la logística, la hostelería y la industria.

Según la compañía, los perfiles de reparto y conducción están viviendo un momento de fuerte crecimiento, impulsado por el aumento de los pedidos online durante los meses de noviembre y diciembre.

De los cuales 110 puestos se concentrarán en Castilla y León, principalmente en Valladolid, León, Salamanca, Burgos y Segovia.

De hecho, el e-commerce incrementó su facturación un 13,4% interanual en el último trimestre del año pasado, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Esto podría traducirse, de nuevo este año, en un aumento del 25% al 40% en las ofertas de empleo del sector con respecto al trimestre anterior.

Castilla y León, junto con Cataluña y la Comunidad de Madrid, se sitúa entre las comunidades con mayor número de vacantes activas desde el inicio de la campaña.

No obstante, las oportunidades se irán ampliando y actualizando diariamente, y ya se registran también vacantes en Andalucía, Galicia, País Vasco, Baleares, Asturias, Navarra, Murcia y la Comunidad Valenciana.

Las posiciones disponibles ofrecen contratos a jornada completa o parcial, con turnos flexibles, incluyendo fines de semana, lo que permite a los candidatos adaptar su horario a sus necesidades personales.

Para acceder a estas vacantes, se requiere una experiencia mínima de conducción de dos años y permiso de conducir B en vigor. En algunos casos también se valorará el carnet de moto, aunque no es necesario disponer de vehículo propio para el reparto.

Las personas interesadas en consultar las ofertas o inscribirse pueden hacerlo a través de la web oficial de la compañía.