"Somos más de nueces que de ruido": Mañueco pide a la militancia del PP que esté a "pie de calle y puerta en cada pueblo"

"Somos más de nueces que de ruido". El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha invitado este lunes a los alcaldes, concejales, diputados provinciales y parlamentarios del PP de Palencia y a la militancia general a contribuir al objetivo de situar a la Comunidad "entre las tres mejores de España para vivir, formar una familia y trabajar".

Durante la clausura de la Junta Directiva del PP de Palencia, Mañueco ha presentado el proyecto del partido en la recta final de esta legislatura y con la mirada ya puesta en los próximos comicios autonómicos, si nada cambia, de marzo de 2026. Para ello, ha emplazado a todos ellos a estar "a pie de calle y puerta en cada pueblo" para reforzar el mensaje porque para el éxito del proyecto es "imprescindible vuestra implicación activa".

Una cita en la que una de las cosas que más ha llamado la atención ha sido la referencia expresa a Vox Castilla y León, con el 'apellido' autonómico incluido, a quien acusa junto al PSOE de "torpedear los presupuestos y el futuro" de la Comunidad.

Mañueco ha focalizado en sus antiguos socios de gobierno justo en el momento en el que el relevo de Carlos Mazón en Valencia se negocia desde Madrid entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, evitando así la confrontación nacional.

Y es que ese mismo 'apellido' autonómico no se lo ha impuesto al PSOE, a quien ha acusado de tener el único interés de "sostener los despropósitos de Sánchez" en su intento de que no salgan adelante los Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC).

En cualquier caso, ha resaltado que este contexto es algo que desde el PP "no lo vamos a permitir" y ha emplazado a ver qué hacen ambas fuerzas políticas durante el debate de los presupuestos para comprobar si "actúan con responsabilidad, sin intereses partidistas y no dan al traste con proyectos buenos, como incrementar el bono infantil para actividades extraescolares o la bonificación de los peajes".

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco clausura la Junta Directiva del Partido Popular de Palencia. Lucía Burón Cabrero Ical

Durante su intervención, que ha tenido lugar después de las palabras de la secretaria general del PP Provincial de Palencia y presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, Mañueco ha querido pedir un "esfuerzo especial" a los miembros de su partido en esta provincia.

En este sentido, ha destacado que desde el partido pueden "presumir y sacar pecho" de la gestión de la Junta de Castilla y León, "con la participación e implicación" de quienes "trasladan el mensaje y la voz del PP a pie de calle", en referencia a alcaldes, concejales, diputados provinciales y parlamentarios 'populares'.

Todo ello en un contexto en el que "son otros los que están solo en el ruido", una posición desde la que "no se consigue nada". "Hoy vivimos tiempos complicados donde la política parece haberse convertido en un espectáculo de ruido, de frases y gestos vacíos, y ruido capaz de confundir la verdad con la mentira", ha lamentado.

Por ello, ha subrayado que frente a ello tienen la "obligación y responsabilidad" de "ofrecer algo totalmente distinto". "No hemos venido a hablar más alto, hemos venido a hablar más claro, a dignificar lo que significa la esencia de gobernar, servir a las personas, transformar la realidad y rendir cuentas", ha añadido.

Para Mañueco, mientras otros, en alusión a PSOE y Vox, "viven cómodos en el conflicto permanente, alimentando ese ruido para que nada cambie, nosotros creemos en otra forma de hacer política".

Una forma de hacer política, según cree, en la que "el resultado se ve y se mide". Precisamente, ha incidido en que desde el PP de Castilla y León y el Gobierno autonómico se han dado "pasos de gigante" en los últimos años en materia de calidad de los servicios públicos, derechos sociales y en la actividad económica y de empleo.

En concreto, ha destacado que Castilla y León es la primera en educación, en dependencia, en atención a los mayores, en servicios sociales y los segundos en sanidad. También "líderes" durante 2024 en crecimiento de la producción industrial y de las exportaciones.

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco clausura la Junta Directiva del Partido Popular de Palencia. Lucía Burón Cabrero Ical

Y ha celebrado que "hoy hay más gente trabajando que nunca en nuestra tierra". Algo que, además, se está haciendo "con los impuestos más bajos de toda nuestra historia". Pero presidente de la Junta ha asegurado que quieren "llegar más lejos" y de ahí la idea de convertir a Castilla y León en "una de las tres mejores comunidades autónomas de nuestro país".

Un objetivo que no se marcan "por vanidad", sino "por justicia" y porque "se lo merecen nuestros jóvenes que buscan oportunidades, porque las familias también buscan estabilidad, porque aquellos que levantan las persianas de su negocio o que cultivan su tierra o enseñan en las aulas o nos cuidan también se lo merecen".

"No se trata de escalar posiciones en una estadística, se trata de marcar una dirección. De decirle a la sociedad que tenemos una meta común fijada que nos une a todos. Aquí hay un rumbo claro de a dónde queremos ir", ha incidido.

Precisamente, para Mañueco los PGC 2026 son el "primer paso real" que suponen la "expresión de una ambición colectiva" y ha recalcado que cada inversión es "para seguir avanzando en ese objetivo".

Unos presupuestos que, según ha destacado, contemplan un incremento del 70% de las inversiones en Palencia, "una cifra récord de más de 151 millones" que servirán, según ha avanzado, para continuar con las obras del Hospital Río Carrión para culminar la unidad satélite de radioterapia o para los centros de salud de Venta de Baños, Baltanás o Torquemada.

"También para los centros educativos como el Jorge Manrique de la capital, los de Osorno, Venta de Baños, Dueñas o la Escuela de Arte. E importantes inversiones en el polígono de Villamuriel, en Dueñas, en Grijota o los proyectos de startups tecnológicas de Incubatec en Magaz de Pisuerga", ha añadido.

En resumidas cuentas, "ejemplos suficientes" para mostrar que desde el PP de Castilla y León y Palencia "cumplen". "Son compromisos que van a ser una palanca de modernización y transformación para generar oportunidades en la provincia", ha avanzado.

Por último, Mañueco ha recordado que "la historia no la escriben los que gritan más fuerte ni los que viven de señalar a los demás, la escriben los que hacen lo correcto aunque nadie los aplauda, los que construyen mientras otros destruyen, los que creen en su tierra por encima de todos".

"Tenemos que reforzar nuestro mensaje, para presumir de gestión en cada rincón, para el éxito de este proyecto es imprescindible vuestra implicación activa. Os doy mi palabra y voy a cumplir de que Castilla y León estará entre las tres mejores", ha zanjado.