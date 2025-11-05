Castilla y León estrenará antes de final de año una plataforma digital en tiempo real para combatir la soledad no deseada

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, inaugura la jornada sociosanitaria Senda Castilla y León ''Miradas de la soledad''. Miriam Chacón Ical

Castilla y León pondrá en marcha antes de final de año la plataforma ENAC. Una herramienta digital en tiempo real que pondrá a disposición de los usuarios "todos los recursos y actividades que hay, tanto de las entidades sociales como de las diferentes administraciones", para combatir la soledad no deseada.

Así lo ha avanzado este miércoles la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, justo antes de inaugurar la jornada sociosanitaria 'Miradas de la soledad', organizada por el grupo Senda en la Feria de Valladolid.

Blanco ha explicado que la soledad no deseada es un "tema importante" y que "preocupa" al Ejecutivo autonómico, que lleva "trabajando muchos años" en esta materia para "dar respuesta" a situaciones que se producen en una comunidad como Castilla y León en la que 2.116 de los 2.248 municipios tienen menos de 2.000 habitantes.

"Aproximadamente el 47% de la población vive en esos municipios y el 50% de ellos tienen más de 65 años, es decir, hablamos de más de 161.000 personas mayores de 65 años en nuestro mundo rural", ha relatado la consejera.

La número dos del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ha recordado que el presidente puso en marcha el Plan 2022-2025 de Prevención del Aislamiento Social y de la Soledad, dotado con 100 millones de euros, del cual extrae un balance "muy positivo". "Hemos hecho mucho y hay que seguir haciendo", ha añadido.

En este sentido, ha relatado que fruto de este plan se han dado cuenta de un nuevo paradigma, que es la existencia de una "soledad cronificada" en algunos casos. "Personas que ni siquiera en algunas situaciones quieren salir de su hogar o relacionarse", ha apuntado.

Aunque ha reconocido que no hay una estimación de número de estos casos más graves en la Comunidad, sí ha desvelado que se han atendido a 153 personas que cumplían con esta nueva realidad.

En este sentido, ha precisado que el teléfono 'Cerca de ti', una de las medidas impulsadas por la Junta contra la soledad no deseada, ha atendido un total de 1.324 llamadas, desde donde se han derivado los 153 casos referenciados a los servicios sociales de la Comunidad.

Para Blanco, el plan 2022-2025 para la prevención del aislamiento social y la soledad se sustenta en "tres ejes fundamentales". "Una apuesta por el mundo rural, las nuevas tecnologías y, muy importante, considerar la soledad no deseada como una situación que por sí misma te da acceso a los recursos de servicios sociales", ha puntualizado.

Además, ha recordado algunas de las acciones llevadas a cabo por el Ejecutivo en esta materia, como las medidas de sensibilización, de recabación de información y la posterior difusión.

"Por ejemplo, la Red Amiga. 81 entidades presentes en todo el territorio que ayudan a detectar esas situaciones de soledad", ha explicado.

En este sentido, Isabel Blanco ha abogado por "transformar los recursos que tenemos para detectar y atender estas situaciones" y se ha referido a otras herramientas como los equipos de promoción de la autonomía personal, 35 en todo el territorio, o a la teleasistencia avanzada, que cuenta con más de 62.000 usuarios, la ayuda a domicilio, la asistencia personal y nuevos recursos puestos en marcha.

"Las cenas de navidad que abrimos en las residencias a las personas de fuera que tenían situación de soledad son un ejemplo", ha precisado.

En cuanto a los Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC), ahora en tramitación, ha incidido en que están dotados con más de 15.700 millones de euros, de los que 1.500 se destinan a políticas sociales, incluyendo ayudas a familias, a personas, pero con una "especial incidencia" en la dependencia de las personas mayores o nuevas medidas de envejecimiento activo.

Las ayudas han incluido el cambio de las bañeras por el plato de ducha. "Algo muy demandado por las personas mayores que lo que quieren es facilitarles la vida en su domicilio, la accesibilidad dentro de su propia casa", ha destacado.

Por último, Blanco ha recalcado que a la Junta de Castilla y León le "preocupan las personas mayores". "Son unas de nuestras prioridades, tenemos un compromiso real con ellas", ha zanjado.