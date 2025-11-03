Diez detenidos por estafar cerca de 300.000 euros en la compraventa de mercancía: 39 estafas en 18 provincias

La Guardia Civil, dentro de la ‘Operación Vencal’, ha detenido a diez personas e investigado a otras seis, pertenecientes a una organización criminal que habría estafado cerca de 300.000 euros por la compraventa de mercancía al por mayor presentando después justificantes bancarios falsificados.

Durante el desarrollo de la operación, como señala la Benemérita, se han esclarecido un total de 39 hechos delictivos cometidos desde abril del pasado año en un total de 18 provincias españolas.

A raíz de la investigación sobre una persona residente en el barrio bilbaíno de Orxarkoaga, por una supuesta estafa en la compraventa de 120 garrafas de aceite, comenzó la investigación.

Fue poco después cuando los agentes recibieron otra información relacionada con otra estafa en la compraventa de aceites al por mayor, cuyo presunto autor también residía en el mismo barrio.

Durante la investigación de estas dos estafas, se pudo constatar la similitud que había entre ellas ya que había usado el mismo justificante bancario como comprobante de pago falso y que sus autores residían en la provincia de Bizkaia.

Después, la Guardia Civil descubrió que este tipo de estafa se estaba cometiendo por distintos puntos de la península.

Estafas con tarjetas prepago y a nombre de terceras personas

Los detenidos contactaban telefónicamente con empresas de venta al por mayor para comprar con carácter urgente, distintos tipos de mercancía de alto valor y poder recoger lo antes posible.

Para los pedidos, usando tarjetas de prepago a nombre de terceras personas. Una vez aceptado el pedido, los autores remitían por mensajería instantánea un justificante bancario con apartados modificados o falsificados, como prueba del supuesto pago de la cuantía acordada.

Tras recoger el género, antes de que los vendedores pudieran comprobar el ingreso del pago, cortaban todo tipo de comunicación con los vendedores para que no les pudieran reclamar el pago de la compra cuando se percataban de no haber recibido el dinero.

Vehículos de alquiler o transportistas

Para recoger los productos, en la mayoría de las ocasiones planificaban itinerarios por distintas provincias y realizar estafas consecutivas. Asimismo, utilizaban vehículos de alquiler o contrataban un servicio de transportistas. Una vez recogida la mercancía, trasladaban el género hasta Bilbao.

Cabe destacar, que al igual que estafaban a las empresas de compraventa, también lo hacían a los transportistas, ya que los contrataban por una cuantía en torno a 500-600 euros, pero solo les adelantaban una pequeña señal y no percibían la cantidad total acordada tras la entrega de la mercancía.

Otros, sin embargo, eran supuestamente pagados mediante transferencia bancaria, enviándoles el mismo tipo de justificante bancario modificado que a los vendedores.

Detenciones e investigaciones

Las detenciones e investigaciones se han realizado en Bizkaia, León, Zaragoza, Ávila y Álava. Asimismo, se han esclarecido 39 estafas en 18 provincias: Álava (1), Albacete (1), Alicante (1), Asturias (2), Ávila (1), Badajoz (4), Barcelona (9), Castellón (2), Granada (2), La Rioja (3), León (1), Málaga (4), Navarra (1), Palencia (1), Sevilla (1), Teruel (2), Valencia (2) y Zamora (1).

Entre los productos adquiridos la organización, destacan productos perecederos como son aceite, cárnicos (embutido, jamón y lechazo), pescado, queso y conserveros (espárragos y banderillas). También han adquirido patinetes eléctricos y placas de PVC de alta calidad, además de once perros.

Desde la Guardia Civil se recuerda que la ciudadanía puede presentar denuncias telemáticamente, de forma completa y sin necesidad de acudir a una instalación oficial, para cinco procedimientos penales y dos administrativos.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Bizkaia, con la colaboración de otras unidades de diferentes Comandancias de la Guardia Civil.