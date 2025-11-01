Castilla y León llega al Senado: exigen al Gobierno desbloquear infraestructuras eléctricas ya que “hay 15.000 millones en juego”

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una iniciativa en el Senado para que el Gobierno central impulse con urgencia inversiones en infraestructuras eléctricas en Castilla y León.

Apuntan a que la falta de suministro mantiene en suspenso cerca de 50 proyectos industriales por valor de 15.000 millones de euros.

La moción, que será defendida por los senadores populares Javier Jiménez (Soria) y María José Ortega (Palencia), reclama al Ejecutivo que atienda de manera inmediata las solicitudes de la Junta de Castilla y León para reforzar la red de transporte de electricidad en el marco de la planificación 2025-2030.

Además, pide cambios normativos que favorezcan el autoconsumo y la apertura de concursos de acceso a la demanda en los nudos de la red de transporte actualmente bloqueados en la comunidad.

Alicia García, portavoz del PP en el Senado, asegura que “la ausencia de inversiones en infraestructuras eléctricas es la causa de que no se pueda conceder suministro a los planes de inversión. Sánchez quiere paralizar la actividad en nuestra comunidad”.

Según la dirigente, el 83,4% de los nudos de la red de distribución eléctrica en Castilla y León están saturados, lo que impide la conexión de nueva demanda eléctrica en gran parte del territorio autonómico.

La iniciativa también denuncia que el reciente Real Decreto aprobado por el Gobierno el 12 de septiembre de 2025, que regula los planes de inversión en redes eléctricas, establece límites que restringen la inversión en distribución eléctrica.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha señalado que existe un compromiso de distribución de 1.540 millones de euros anuales entre 2026 y 2030, aunque con un tope que limita la inversión al 0,13% del PIB, lo que dificulta conectar a la industria, la vivienda y los proyectos de movilidad eléctrica.

García advierte que la “parálisis” actual tiene “terribles consecuencias” para la creación de riqueza y empleo en Castilla y León, una comunidad líder en producción de energía renovable, pero cuya red de transporte resulta insuficiente para aprovechar su potencial energético.

El PP insta al Gobierno a actuar de manera inmediata para garantizar el suministro eléctrico y desbloquear la actividad económica en las nueve provincias de Castilla y León, evitando que los proyectos empresariales queden paralizados indefinidamente.