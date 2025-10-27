Aemet avisa a Castilla y León por hasta 100 l/m2 de lluvia en las próximas horas en estas zonas

La borrasca aproximándose a España en la última semana de octubre de 2025. Meteored.

El cambio de hora ha traído consigo un brusco cambio de tiempo a Castilla y León. Durante el fin de semana, los ciudadanos han tenido que sacar los abrigos, botas y paraguas.

Sin embargo, estos cielos serán los protagonistas durante la semana en la Comunidad. Las lluvias serán casi generalizadas por un tren de borrascas y frentes procedentes del Atlántico.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes chubascos localmente fuertes y alguna tormenta en el suroeste peninsular, que se sumarán a la bajada de las máximas que ya experimentó el resto.

Además de la borrasca fría que irrumpirá el miércoles por el oeste peninsular, cabe destacar que el chorro polar presentará grandes meandros en las siguientes jornadas, descolgándose una gran vaguada sobre el Atlántico norte, desarrollándose varios centros de bajas presiones.

Este martes, 28 de octubre, está previsto que llegue un frente que a partir del mediodía deje lluvias en Castilla y León, tal y como advierte Samuel Biener, climatólogo de Meteored. De este modo, está previsto un chorro polar apuntando a la Península, con profundas borrascas y frentes asociados y dos ríos atmosféricos que se encadenarán, transportando humedad a España.

Con más incertidumbre, todo hace indicar que en la recta final de la semana persistirán los ábregos, que seguirán impulsando masas de aire suaves y muy húmedas procedentes del Atlántico. Los frentes seguirán repartiendo lluvias en buena parte de España; especialmente en Castilla y León.

En el caso de la Comunidad, sobrepasarán los 100 l/m² en el entorno del lago de Sanabria, comarcas occidentales de Castilla y León y sierras del oeste de Castilla y León.

Las temperaturas empezarán a recuperarse aunque la próxima madrugada será fría en el interior. El martes amanecerá con 2-3ºC en capitales como Burgos, León, Palencia, Salamanca, Soria, Valladolid o Zamora.

Con esta circulación atlántica, el ambiente será suave y, aunque haya algunos altibajos térmicos, esta configuración no permitirá la llegada de masas de aire muy frías, por lo que este año la nieve por los Santos quedará restringida a las cumbres.

Por ahora, a medio plazo no se atisba ninguna entrada de aire polar contundente y persistente.