Éxito rotundo de Buscyl que supera el millón de viajes gratuitos: "Es una herramienta útil que ahorra dinero"

Usuarios montando a un autobús en Castilla y León Fotografía: Junta de Castilla y León

“La verdad es que Buscyl está funcionando de una manera muy satisfactoria. Más de un millón de viajes realizados por más de 450.000 usuarios desde el 1 de septiembre. Los ciudadanos lo han percibido como herramienta útil que les ahorra dinero y genera cohesión social”, ha afirmado el consejero de Transportes y Transformación Digital de la Junta.

José Luis Sanz Merino ha destacado la “apuesta de la Junta de Castilla y León por el nuevo modelo de transportes de viajeros” que se reafirma en cifras de viajes con “1.098.437 viajeros hasta el pasado 15 de octubre.

La implantación del nuevo sistema de transporte gratuito para personas empadronadas mediante la tarjeta Buscyl, que comenzó el 1 de julio con los menores de 15 años en una experiencia muy positiva, se consolida con buenos datos: 103.142 viajes en las líneas de autobús del transporte autonómico.

El mes de septiembre fue el de mayor número de viajes con 50.709. Mientras que para el resto de la población, la cifra alcanza los 995.295 viajes entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre.

Por provincias la distribución es la siguiente: Ávila (3.538), Burgos (13.168), León (153.366), Palencia (22.372), Salamanca (449.855), Segovia (60.766), Soria (2.139), Valladolid (385.788) y Zamora (7.445)

El transporte metropolitano aglutina cuatro de cada cinco viajes, concretamente 839.331 en las 83 rutas de las provincias de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid.

La Junta de Castilla y León ratifica su compromiso en el transporte público, colectivo, sostenible que vertebra todo el territorio y, ante la demanda en el servicio, se han puesto más de un centenar de refuerzos, principalmente en los metropolitanos de Salamanca y Valladolid y en tráficos interurbanos como Zamora-Salamanca o Palencia-Valladolid.

Una solicitud sencilla para empadronados

La tarjeta Buscyl digital ya está a disposición de 450.000 usuarios, tras haberse dado ya respuesta a nueve de cada 10 solicitudes recibidas.

La forma más rápida y sencilla de solicitarla es por internet, a través de la web www.buscyl.es, rellenando un breve formulario con los datos personales para que la Junta compruebe el empadronamiento mediante un sistema de interoperabilidad establecido con el INE. De esta manera, el usuario recibirá la tarjeta con mayor agilidad que en la tramitación presencial.

También es posible realizar la gestión en formato físico de manera presencial, aunque se recomienda la vía online para agilizar los plazos y facilitar el acceso al servicio.

Puede solicitarla cualquier persona empadronada en Castilla y León. La tarjeta es personal e intransferible y está vinculada al DNI. Para menores sin documento de identidad bastará con el libro de familia.

La Tarjeta Buscyl puede recibirse en formato físico o digital para llevar directamente en el teléfono móvil. Su funcionamiento es sencillo: basta con mostrarla al conductor al acceder al autobús, del mismo modo que se hacía anteriormente con los bonos de transporte, que por el momento siguen conviviendo con la Tarjeta Buscyl.