Mañueco ensalza el papel de Castilla y León en el Día de la Hispanidad: "Fue protagonista de un momento decisivo"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto a varios guardias civiles @alferma1 X

Este domingo, 12 de octubre, España celebra el Día de la Hispanidad. Una fecha marcada en el calendario de un gran número de españoles y también de la Guardia Civil, que hoy, además, festeja el día de su patrona, la Virgen del Pilar.

Durante esta jornada, una buena parte del país, con Madrid como epicentro de los festejos, se engalana para acoger diferentes actos oficiales y actividades de todo tipo con el fin de que sus vecinos puedan disfrutar de su Fiesta Nacional. Y Castilla y León no es la excepción.

Con ello, como cada año, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha recurrido a sus redes sociales para, a primera hora de la mañana, felicitar a todos los españoles y, en concreto, a los castellanos y leoneses, así como para recordar la relevancia de la jornada.

"Hoy celebramos la Fiesta Nacional y el Día de la Hispanidad, el encuentro entre dos mundos que dio origen a los lazos que nos unen a millones de personas. Castilla y León fue protagonista de aquel momento decisivo que cambió la historia. ¡Feliz día a todos!", ha escrito el presidente en su cuenta de X.

Del mismo modo, Mañueco ha aprovechado la ocasión para "agradecer a los casi 7.000 agentes de la Guardia Civil en Castilla y León" su labor "siempre al servicio de las personas y del medio rural".

"Presentes en todos los municipios de nuestra tierra, con honor, sacrificio y lealtad. ¡Viva la Guardia Civil!", ha apuntado.

Hoy celebramos la #FiestaNacional y el #DíadelaHispanidad, el encuentro entre dos mundos que dio origen a los lazos que nos unen a millones de personas. #CastillayLeón fue protagonista de aquel momento decisivo que cambió la historia.

¡Feliz día a todos! pic.twitter.com/rjOr8GM2fS — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) October 12, 2025

Una publicación que ha acompañado de varias imágenes suyas en diferentes actos oficiales con agentes del cuerpo.

Cabe recordar que este 12 de octubre Alfonso Fernández Mañueco viajará a Madrid para asistir al emblemático acto solemne de homenaje a la Bandera Nacional y desfile militar con motivo del Día de la Fiesta Nacional de España.

Allí está previsto que se reúna con otros dirigentes políticos, entre ellos varios presidentes autonómicos, así como con Su Majestad el Rey Felipe VI, protagonista indiscutible de este importante y especial festivo.