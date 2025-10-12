Castilla y León celebra el Día del Pilar con honores y multitudinarios homenajes a la Guardia Civil

Este domingo, 12 de octubre, Castilla y León disfruta a lo grande del Día de la Hispanidad. En su caso, lo hace con múltiples actos oficiales celebrados en todas las capitales de provincia que están sirviendo, además, para homenajear a la Guardia Civil en el día de su patrona, la Virgen del Pilar.

Diferentes citas que han reunido a representantes políticos, autoridades civiles y militares de la ciudad y la provincia, y centenares de vecinos en ciudades como Valladolid, Salamanca, Zamora, León, Burgos, Ávila, Segovia y Soria.

En Valladolid, el acto institucional se ha desarrollado en el paseo central del Campo Grande y ha estado presidido por el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, acompañado de una buena parte de la Corporación Municipal, además del consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago; y el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar.

El regidor ha conmemorado el día dedicado a la patrona de la Benemérita agradeciendo a los miembros del cuerpo su compromiso "con la seguridad y la prosperidad" de Valladolid.

Asimismo, durante su breve intervención, este ha destacado que en este día la capital vallisoletana se une para mostrar "todo el cariño y el respeto" a los miembros de la Guardia Civil, como garantes de la seguridad de la ciudad "y del resto de España".

Por su parte, León ha centrado su homenaje en la labor desempeñada por la Benemérita en los incendios que asolaron la Comunidad durante el pasado verano, así como por todos aquellos que se vieron implicados en las labores de extinción del fuego o de asistencia a los afectados.

El acto celebrado en la explanada de San Marcos de la capital leonesa ha estado presidido por el general de Brigada Jefe de la XII Zona de la Guardia Civil, José Antonio Fernández de Luz de las Heras, así como por el delegado del gobierno de Castilla y León, Nicanor Sen.

En él también se ha podido ver a numerosas autoridades y representantes de distintos ámbitos, entre ellos, la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García; el alcalde de la capital, José Antonio Diez; el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel; el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego; y el diputado socialista Javier Alfonso Cendón.

Todos ellos, junto a cientos de vecinos, han sido testigo de un solemne desfile marcado por un gran despliegue de medios y efectivos, así como de la entrega de condecoraciones, destacando la concedida a un agente de la Guardia Civil fallecido hace unos meses, Miguel Nogales Ramos.

Salamanca también ha celebrado el tradicional desfile y la entrega de condecoraciones, en su caso, en el acuartelamiento de la Avenida de Carlos I.

Lo ha hecho a lo largo de una jornada que ha estado marcada por el homenaje a los caídos y que ha sido presidida por la subdelegada del Gobierno, Rosa López, y el nuevo teniente coronel jefe de la Comandancia de Salamanca, Arturo Marcos.

Así, mientras la subdelegada se ha referido a la Guardia Civil como "un servicio esencial para el mantenimiento del orden y la seguridad en la provincia", el teniente coronel ha aprovechado la ocasión para agradecer "la labor diaria de los agentes para que Salamanca sea un territorio seguro" y, en concreto, el trabajo desempeñado durante los incendios.

Lo mismo ha ocurrido en Zamora, donde el acto, celebrado en la Puerta de la Feria, ha estado encabezado por el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, quien ha ofrecido un emotivo discurso ante la presencia de autoridades militares, civiles, eclesiásticas, policiales y judiciales, miembros de la Guardia Civil y un gran número de vecinos.

"En este escenario donde las murallas recuerdan tiempos de esfuerzo y vigilancia, rendimos homenaje a quienes en pleno siglo XXI siguen representando esos mismos valores: la protección, la entrega y el servicio a los demás", ha manifestado el subdelegado.

Más allá de destacar la importancia del día para "reconocer la entrega, el sacrificio y la lealtad de quienes visten este uniforme con orgullo y vocación", en referencia a la Guardia Civil, Blanco también ha aprovechado la ocasión para poner en valor el "extraordinario esfuerzo" realizado por los agentes de Zamora durante un verano en el que los incendios "nos han puesto a prueba como sociedad".

"Una vez más, la Guardia Civil fue la primera en llegar y la última en marcharse, siempre con sensibilidad, con firmeza y con humanidad", ha apuntado, acordándose también de los bomberos, brigadas forestales, personal de emergencias, voluntarios y vecinos que, de una manera u otra, se enfrentaron a las llamas.

Un sinfín de palabras de agradecimiento, reconocimientos y homenajes que han llenado todos los rincones de Castilla y León de orgullo, fervor y admiración hacia la Guardia Civil en su día más especial.