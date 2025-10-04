Martínez acusa a Mañueco de dejar a Castilla y León fuera de las ayudas al transporte: "Soria recibirá 11,4 millones"
El líder del PSOECyL critica en redes que la Comunidad no recibirá parte de los 355 millones al no solicitarlos.
El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha lamentado que Castilla y León “pierde oportunidades” con Alfonso Fernández Mañueco y el Partido Popular al frente del Ejecutivo autonómico.
El dirigente socialista expresó esta crítica a través de una publicación en su cuenta de la red social X, en la que adjuntó capturas de pantalla de distintas noticias.
En ellas señalaba que Soria recibirá 11,4 millones de euros en fondos europeos para impulsar una inversión de 19 millones, mientras que la Comunidad se queda fuera de los 355 millones destinados a financiar descuentos en el transporte por “no pedirlo”.
“Con Mañueco y el PP, perdemos oportunidades”, subrayó Martínez, quien insistió en la necesidad de lograr un Gobierno autonómico “a la altura de nuestra gente”.