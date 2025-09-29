Castilla y León tendrá desde este martes 2.610 rutas gratis de bus en un “modelo único" en España

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, presenta en La Lastrilla, Segovia, una de las 120 marquesinas que forman parte de la implantación del Sistema de Transporte Inteligente. JCYL

La Junta de Castilla y León culminará este martes 30 de septiembre la implantación de la gratuidad en el transporte autonómico de viajeros por carretera, con la incorporación de las últimas rutas necesarias para alcanzar un total de 2.610 en toda la Comunidad.

Poco a poco, se han ido completando estas rutas que consolidan un "modelo pionero en España" que, según la Junta, garantiza "un servicio gratuito, digital y universal para todos los castellanos y leoneses".

El proceso, diseñado con un mes de anticipación, se ha desarrollado de forma gradual y ordenada. Comenzó el pasado 1 de septiembre en las áreas metropolitanas de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid, junto a 201 rutas interurbanas en Ávila, Palencia, Soria y Zamora.

Posteriormente, el 15 de septiembre, se fueron incorporando progresivamente nuevas líneas hasta completar este martes la cobertura total. Y ahora, se completa este martes 30.

Por provincias, el reparto de rutas es el siguiente: Ávila (199), Burgos (323), León (550), Palencia (263), Salamanca (345), Segovia (174), Soria (148), Valladolid (298) y Zamora (310).

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha destacado durante la presentación de esta tercera fase en La Lastrilla (Segovia) que “la gratuidad del transporte público no solo es una medida socialmente justa, sino también una apuesta por el equilibrio territorial”.

Según ha señalado, la digitalización es clave para que el sistema funcione en toda la Comunidad: “Estamos garantizando que cualquier ciudadano, incluso en las zonas rurales más alejadas, pueda beneficiarse del transporte público gratuito con las mismas condiciones que quien vive en una capital”.

Así funciona

La gratuidad del transporte se apoya en la Tarjeta Buscyl Digital, que convivirá de forma transitoria con los actuales bonos metropolitanos hasta la implantación completa de los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). A día de hoy, la Junta ya ha enviado más de 340.000 tarjetas a los usuarios.

La Junta mantiene abierto el proceso de solicitud, con prioridad al canal digital a través de la página web. De manera sencilla y telemática, cualquier ciudadano empadronado en Castilla y León puede obtener su tarjeta en formato digital con un código QR listo para usar en un plazo de menos de una semana, un trámite más ágil que la solicitud en papel.

En caso de no disponer de correo electrónico, la tarjeta se envía también en formato físico por correo postal, garantizando la cobertura a toda la población.

La transformación del transporte público en Castilla y León se completa con la instalación de 120 marquesinas inteligentes en los municipios de más de 500 habitantes de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid (24 en cada provincia).

Estas estructuras, fabricadas en acero inoxidable y con cerramiento parcial, incorporan pantallas informativas alimentadas por energía solar, conectadas al Sistema Central JCyL para ofrecer datos en tiempo real sobre las rutas.

La inversión total del sistema, que incluye marquesinas, paradas y tótems, asciende a 12,15 millones de euros, financiados mediante Fondos Europeos Next Generation y fondos propios de la Junta.